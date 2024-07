Bà Ria-Vung Tàu

TotalEnergies plante 1.000 arbres dans la Réserve naturelle de Binh Châu-Phuoc Buu

En étroite collaboration avec la Joy Foundation, cette initiative vise à apporter des bénéfices tangibles aux communautés locales et à l'environnement via l’enrichissement de la biodiversité et la préservation de l’écosystème vietnamien. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet "Jardin forestier" de la Joy Foundation.

Vers un développement durable

En participant à ce projet, TotalEnergies Vietnam veut contribuer de manière significative au développement durable du pays, en protégeant la biodiversité de la Réserve naturelle de Binh Châu-Phuoc Buu et des forêts au sens large.

Avec le soutien actif d’entreprises privées, la Joy Foundation est convaincue que "nous pouvons travailler ensemble pour un avenir durable en harmonie avec la nature".

Entreprise multi-énergies intégrée mondiale, TotalEnergies veut fournir au plus grand nombre un énergie plus abordable, plus disponible et plus durable.

Présente au Vietnam depuis plus de 30 ans, TotalEnergies est spécialisée dans le gaz de pétrole liquéfié (GPL), les lubrifiants et le solaire distribue. L'entreprise compte actuellement environ 450 employés au Vietnam et contribue au développement socio-économique national par ses opérations commerciales durables.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : TotalEnergies /CVN