Le revenu moyen des travailleurs augmente de 7,4%

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse sur les résultats du travail, des personnes méritantes et des affaires sociales au cours des six premiers mois de 2024, Nguyên Ba Hoan a indiqué qu'au premier semestre 2024, le ministère avait soumis au gouvernement le décret N°75/2024 sur la modification des pensions, des prestations d'assurance sociale, et des allocations mensuelles.

L'encouragement de personnes participant à l'assurance sociale et à l'assurance chômage a également été accéléré. Fin juin 2024, environ 18,3 millions de personnes participaient à l'assurance sociale, soit 39,05% de la population active, une hausse de 1,16 million de personnes par rapport à l'année précédente. Le nombre de personnes bénéficiant de l'assurance chômage est estimé à 14,2 millions, en hausse de 1,67%.

Au cours des six premiers mois, 466.000 personnes ont bénéficié d'allocations de chômage, en baisse de 10,1% sur un an.

Au premier semestre, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a continué de mettre en œuvre les résolutions et directives sur la réforme des salaires et l'établissement de relations de travail harmonieuses, stables et progressistes.

"Les allocutions pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution est passée de 2,055 millions à 2,789 millions de dôngs, soit une augmentation de 35,7%", a informé le vice-ministre Nguyen Ba Hoan.

Lors de cet événement, Nguyên Duy Cuong, directeur adjoint du Département de l'assurance sociale du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, a souligné les 14 nouveaux points clés de la Loi sur l'assurance sociale (amendée) récemment approuvée par l’Assemblée nationale. Cette loi comprend 11 chapitres et 141 articles. L'un des 14 points clés est d'encourager les salariés à réserver leurs cotisations pour bénéficier d'une retraite plutôt qu'à bénéficier d'une assurance sociale unique.

VNA/CVN