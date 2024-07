La Thaïlande reconnaît et apprécie la secte bouddhiste vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Parmi les neuf dignitaires bouddhistes honorés figurent également les bonzes gérants de plusieurs pagodes vietnamiennes en Thaïlande, que sont les pagodes Pho Phuoc, Khanh Vân, Thuy Ngan, Khanh Tho, Phuoc Diên, Ngoc Thanh, Hôi Khanh, Hung Thanh et Hung Phuoc.

Lors de la cérémonie, le directeur du Département des affaires religieuses du ministère thaïlandais de la Culture, Theetat Phimpha, a lu les ordinations du roi. L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, ainsi que de nombreux bouddhistes, étaient également présents et ont félicité le vénérable Thich Tinh Liên et les bonzes de la secte An Nam tông

Il s'agissait là d'un événement important pour la secte bouddhiste vietnamienne, continuant à affirmer la reconnaissance et l’appréciation de la Famille royale et du gouvernement thaïlandais.

VNA/CVN