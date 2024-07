Le PM ordonne de surmonter les conséquences de l'accident minier à Quang Ninh

À la nouvelle de l’accident minier survenu à la société du charbon Hon Gai installée à la province de Quang Ninh (Nord), filiale du Groupe du charbon et des minéraux du Vietnam (TKV), le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a signé la dépêche officielle N°74 du 30 juillet 2024 ordonnant aux autorités compétentes d'en surmonter les conséquences et de prendre des mesures pour prévenir rapidement des accidents similaires.

La dépêche est envoyée au ministre de l'Industrie et du Commerce, au ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, au président du Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises, au président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, au président du Conseil des membres, directeur général du TKV.

Lundi 29 juillet, à 22h10, un grave accident de mine s'est produit à la société du charbon Hon Gai, faisant cinq morts. La cause initiale était due à l'effondrement soudain du charbon et de la roche dans la mine.

Le PM a ordonné d'adresser ses chaleureuses sympathies et ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches des victimes. Les autorités provinciales et les dirigeants du TKV sont demandés de se rendre directement sur les lieux de l'accident pour diriger le règlement des conséquences et rendre visite aux familles des victimes.

Le PM a demandé au président du Comité populaire provincial de Quang Ninh d'organiser d'urgence des visites, de soutenir rapidement les familles des victimes, de continuer à diriger la Police provinciale et des forces compétentes d'enquêter l'accident, de clarifier les responsabilités des organisations et des individus concernés et de traiter strictement les violations (le cas échéant). Il est également demandé de détecter et de traiter rapidement les violations des règles de sécurité du travail dans les activités d'extraction de charbon afin d'éviter que des cas similaires ne se reproduisent.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce se coordonne avec le Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises pour demander au TKV d'examiner attentivement les réglementations, les normes, les opérations minières en veillant à surmonter les lacunes et les limitations, en vue de garantir la sécurité absolue pour les travailleurs.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement assure la gestion nationale en matière de contrôle des activités minières, des enquêtes géologiques et minérales de base, de la surveillance des risques géologiques et de l'exploration minière pour trouver des solutions, empêchant ainsi des accidents similaires dans les activités d'extraction de charbon à l'avenir.

Le président et directeur général du TKV sont chargés de traiter les conséquences de l'accident, de fournir rapidement un soutien matériel et spirituel à la famille des victimes. Ils doivent examiner les réglementations, les normes, les procédures d'exploitation minière dans les unités du groupe, prendre des solutions rapides, prévenir les accidents du travail et garantir une sécurité absolue aux travailleurs lors des activités d'extraction de charbon.

Le chef du gouvernement a chargé le vice-Premier ministre Trân Luu Quang de se rendre directement sur le lieu de l'accident pour demander aux ministères et agences concernés de régler de toute urgence ses conséquences et de rendre visite à la famille et aux proches des victimes.

VNA/CVN