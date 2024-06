Tournoi de golf en Belgique pour les victimes de l'agent orange

La 11 e édition du tournoi de golf "The Vietnamese Ambassador's Golf Cup" s'est terminée avec succès à Genappe, en Belgique, réunissant 62 golfeurs belges, vietnamiens et luxembourgeois.

>> Minimiser les impacts des substances chimiques toxiques/dioxine au Vietnam

>> Le Vietnam sur les toiles d’une peintre belge d’origine vietnamienne

>> Projet de soutien à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées

Photo : VNA/CVN

Ce tournoi, co-organisé par l'ambassade du Vietnam en Belgique et Chris Geyskens, présidente de la branche belge de l'Association internationale des victimes de l'agent orange - Hôi An - Vietnam, avait pour objectif de collecter des fonds en faveur des victimes vietnamiennes de cette substance toxique.

Jusqu’en 2023, le tournoi a permis de récolter 307,4 millions de dôngs (12.000 USD).

Tous les fonds recueillis lors du tournoi de golf seront remis à l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine de Hôi An (VAVA Hôi An).

Il est à rappeler que le 5 octobre 2023 la Chambre des représentants de Belgique a adopté une résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'utilisation de l'Agent orange durant la guerre du Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a félicité Chris Geyskens pour son initiative et ses efforts inlassables au cours de plus d'une décennie pour organiser les éditions du tournoi de golf et collecter des fonds en faveur des victimes de l'agent orange au Vietnam.

Le diplomate a souligné que les actions de Chris Geyskens avaient joué un rôle important pour aider les victimes de l'agent orange à améliorer leur vie, tout en contribuant au renforcement de l'amitié et de la compréhension entre le Vietnam et la Belgique.

En plus des compétitions, l'événement comprenait des rencontres et des échanges sur les opportunités d'investissement et d'affaires au Vietnam, réunissant une trentaine d’hommes d'affaires, diplomates et amis vietnamiens et belges.

Des artistes de la Maison du Vietnam en France se sont produits lors de l’événement avec des instruments de musique traditionnels.

VNA/CVN