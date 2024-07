La conservation et l’utilisation durable des gènes boostent la valeur des secteurs

Le Programme de conservation et d’utilisation durable des gènes pour la période 2015-2024 a contribué à augmenter la valeur des secteurs et des domaines grâce à la conservation et à l’utilisation durable des gènes, selon les experts.

Le programme, dont le ministère des Sciences et des Technologies est l’agence coordinatrice, a permis de conserver et de stocker plus de 80.000 gènes endémiques, un vivier génétique précieux au service de la sélection et du croisement de nouvelles variétés offrant une meilleure productivité, une meilleure qualité et une valeur plus élevée, a fait savoir son ministre Huynh Thành Dat.

Les chercheurs ont également évalué près de 56.000 ressources génétiques. Parmi celles-ci, de nombreuses sont exploitées et appliquées dans la production et la vie, comme le ginseng Ngoc Linh, la cigale de mer (Ibacus ciliatus), la barbe géante (Catlocarpio siamensis), le riz indigène de haute qualité, le cochon vietnamien, contribuant à améliorer la valeur ajoutée dans les secteurs et les domaines, en particulier l’agriculture.

Toujours selon le ministre Huynh Thành Dat, l’objet du programme est les ressources génétiques des organismes vivants, donc le travail de conservation et de développement des ressources génétiques doit être régulier et continu, d’où l’urgence de construire un couloir juridique pour poursuivre la mise en œuvre du programme dans la phase suivante.

Le Professeur et Docteur Chu Hoàng Hà, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies, a déclaré que le Vietnam s’oriente ver le développement d’une économie biosourcée, d’une économie verte et d’une économie circulaire.

La quatrième révolution industrielle a montré l’importance et le rôle des ressources génétiques autochtones dans le développement socio-économique fondé sur les atouts du développement agricole et la diversité des ressources génétiques autochtones.

Par conséquent, la mise en œuvre du Programme sur la conservation et l’utilisation durable des gènes pour la période 2025-2030 devrait continuer à donner la priorité au développement de la recherche fondamentale approfondie sur les ressources génétiques combinée à la recherche traditionnelle des ressources génétiques animales, végétales et microbiologiques, a-t-il encore indiqué.

