Lang Son

Bons gestes au quotidien pour réduire la facture d’électricité

En écho au Programme d’objectif national d’utilisation économe et efficace des énergies, la Compagnie d’électricité de Lang Son (relevant de la Compagnie générale d’électricité du Nord du groupe Électricité du Vietnam) reste toujours un pionnier de la province dans les campagnes de sensibilisation à un usage économe de l’électricité. Grâce à ces campagnes, les habitants ont l’habitude de choisir des équipements économes en énergie et d’appliquer les astuces recommandées par la compagnie électrique locale.

Renforcer la sensibilisation sur l’économie d’électricité

Selon les statistiques, en mai, la province de Lang Son a consommé 70,64 millions de kilowattheures dont 39,60 millions de kilowattheures pour les activités quotidiennes, soit une augmentation de 9,11% par rapport à la même période de l’année précédente. La raison : les jours caniculaires ont fait augmenté le besoin en électricité, notamment pour les équipements de rafraîchissement.

Heureusement, grâce à une bonne préparation et au renforcement des activités de sensibilisation, Lang Son n’a enregistré aucun incident. L’apport en électricité est resté régulier, stable et secure.

La Compagnie d’électricité de Lang Son met l’accent sur la conduite des clients pour une utilisation efficace et secure de l’électricité ; favorisant l’utilisation d’équipements modernes portant l’étiquette "Économie d’énergie". Les habitants sont encouragés à éteindre les équipements non nécessaires et à minimiser l’utilisation des équipements énergivores aux heures de pointe (de 11h30 à 14h30 et de 20h00 à 22h00).

Depuis plusieurs années, comme d’autres foyers de la ville de Lang Son, chez Trân Thi Lâp (quartier de Tam Thanh), l’économie d’électricité est devenue une habitude. Le foyer minimise l’utilisation du climatiseur. En cas d’utilisation, la température n’est pas en dessous de 26 degrés. D’autre part, les équipements comme la motopompe, la machine à laver, la bouilloire électrique ne fonctionnent qu’en dehors des heures de pointe. Les lampes LED permettent également au foyer de faire baisser de 75% les coûts d’éclairage.

Chez Duong Van Diên, zone d’habitation de Thac Ma, quartier de Dông Kinh, ville de Lang Son, la réduction de la facture d’électricité se fait par l’utilisation raisonnable des climatiseurs, équipements qui consomment le plus d’électricité. Autre astuce : optimiser la capacité du tambour de la machine à laver. On attend que la machine soit entièrement remplie de vêtements pour la faire tourner. "Grâce au guide de la compagnie électrique de Lang Son, notre famille fait un meilleur usage de l’électricité", a souligné Duong Van Diên. Et d’ajouter que le foyer n’utilise le climatiseur qu’en cas de nécessité et maintient toujours la température au-dessus de 27 degrés. Pour l’ordinateur, la luminosité de l’écran est modérée. Plus l’écran est éclairé, plus il consomme d’électricité. Pour la télévision, on la débranche au lieu de l’éteindre avec la télécommande. La dimension de la télévision devra également être conforme à la superficie de la chambre.

Pour Hoàng Van Minh (rue Trân Quang Khai, quartier de Chi Lang, ville de Lang Son), l’économie d’électricité était déjà calculée dans la conception même de la maison. Le bâtiment est doté d’un puit de lumière qui permet aux chambres de bénéficier d’éclairage naturel. Le propriétaire a également installé un système de climatisation connectée à un Smartphone pour piloter le fonctionnement des climatiseurs depuis son téléphone. Un système d’éclairage intelligent est également disponible. "Ce modèle de la maison intelligente me permet de réduire la facture d’électricité de 20-30%", se félicite Hoàng Van Minh.

