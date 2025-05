Plus de 3.500 triathlètes à Dà Nang pour l'IRONMAN 70.3 Vietnam 2025

Le coup d'envoi de l'IRONMAN 70.3 Vietnam 2025, le plus grand triathlon d'Asie du Sud-Est, a été donné vendredi 9 mai à Dà Nang, ville côtière du Centre, accueillant plus de 3.500 athlètes venus de plus de 70 nations.