Le Vietnam participe au Bazar international des Nations unies 2024

Mercredi 5 juin, au siège des Nations unies à New York, aux États-Unis, a eu lieu le Bazar international des Nations unies 2024.

L’événement comprenait une cinquantaine de stands présentant des objets d’artisanat et des plats traditionnels de pays membres, dont deux du Vietnam.

Les stands vietnamiens exposent de nombreux produits sophistiqués en céramique, laque, brocart et soie, ainsi que des spécialités culinaires telles que rouleaux de printemps, pain au porc et café au lait glacé…

Le président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis, et son épouse, ont visité les stands vietnamiens et apprécié des plats vietnamiens.

Le Bazar international des Nations unies a lieu chaque année dans le but de promouvoir les échanges, de renforcer les liens entre les pays membres et de collecter des fonds pour soutenir les activités et projets humanitaires.

Les organisateurs ont estimé que cette année, l’événement avait accueilli plus de 1.000 visiteurs.

