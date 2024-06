La biennale internationale Photo Hanoi nommée "Best of Industries culturelles et créatives"

Photo Hanoi, première biennale internationale de la photographie du Vietnam, initiée par l'Institut français du Vietnam vient d'être nommée "Best of Industries culturelles et créatives" - un des projets les plus emblématiques 2023-2024 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangère de la France.

Photo Hanoi se déroulait du 21 avril au 03 juin dans différents lieux de sept arrondissements de Hanoï, offrant au public une kyrielle d’activités valorisant le rôle de la photographie. Pendant plus d'un mois, une atmosphère particulière a régné dans la capitale, avec plus de 40 événements (expositions, colloques, tables rondes, ateliers, etc.). Preuve de l'ambition du Comité d'organisation de faire de Hanoï une ville photographique majeure en Asie. Autres chiffres impressionnants : 170.000 visiteurs aux expositions, 10.000 participants aux tables-rondes et 200 articles et reportages avec plus de cinq millions de vues sur les réseaux sociaux.

Un rendez-vous photographique

La photographie en tant qu’art, mais aussi en tant que passion, profession, industrie ou encore support de création, est une thématique au champ d’étude large et varié et aux acteurs multiples. C’est pourquoi dans le cadre de Photo Hanoi, l’Institut français du Vietnam a décidé de proposer à toutes ces parties, dans toute leur diversité, de venir échanger leurs points de vue, parfois divergents, parfois convergents, autour de la pratique photographique. Cet événement a permis au public vietnamien comme international de venir écouter, débattre et interroger des experts issus de professions, de générations et de nationalités différentes, pour dégager les problématiques et enjeux majeurs qui composent le destin de la photographie, ici, au Vietnam.

"La photographie est souvent au cœur de notre quotidien, façonnant notre vision du monde, influençant nos habitudes de consommation, encadrant nos réflexions sur l'actualité, nous montrant la beauté de petites choses que nous ne voyons pas forcément. Cependant, contrairement à de nombreuses autres professions, devenir photographe n'est pas un chemin facile", estime Thierry Vergon, ancien directeur de l’Institut français de Hanoï. "En particulier la photographie créative, qui valorise l'art pour l'art, l'esthétique et la recherche constante de nouvelles techniques de création, est rarement considérée comme un domaine où une carrière est envisageable", constate-t-il.

Cette première biennale a été organisée sous l'égide du Comité populaire de la ville de Hanoï. Elle a contribué à promouvoir le fort potentiel culturel de la capitale de manière significative, à sensibiliser la société civile et les entreprises au rôle important que doivent jouer les industries culturelles et créatives (ICC) pour le développement socio-économique de la ville.

L’événement a créé une bonne occasion de renforcer les échanges, d'élargir la coopération commerciale et d'investissement, de partager des expériences, ainsi que de transférer des technologies entre organisations et individus locaux comme internationaux dans le développement des ICC.

"Nous, curateurs et artistes, sommes très heureux de la nouvelle nomination accordée à Photo Hanoi. C’est une reconnaissance des efforts inlassables fournis par le comité d’organisation pour surmonter tous les défis. Cela constitue un grand encouragement à programmer la prochaine édition en 2025", partage Nguyên Thê Son, un des curateurs de l’événement.

Texte : Vân Anh/CVN

Photos : Photo Hanoi - Vân Anh/CVN