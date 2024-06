Culture

Un film sur l'enfance de l'Oncle Hô dans les salles obscures en juin

Bon nombre de scènes magnifiques de ce film ont été tournées dans le pays natal de l'Oncle Hô dans la province de Nghê An (Centre) ainsi que dans diverses régions du pays, notamment des scènes illustrant la vie quotidienne de la famille de Nguyên Sinh Cung.

Ces informations ont été données par le directeur de la Compagnie par actions de films Giai Phong, Nguyên Tiên Hung, lors d'un point presse pour présenter cet ouvrage, tenu le 5 juin.

Le film a été réalisé sur la base d'un scénario lauréat du troisième prix du Département de cinéma du Vietnam. Son contenu est tiré de documents d'experts en recherche historique.

Selon Nguyên Tiên Hung, l'histoire de l'enfance de l'Oncle Hô à l'âge de 5-8 ans est rarement rapportées avec précision. C'est pourquoi Vâng trang tho âu est construit sur des anecdotes basées sur des recherches fouillées au sujet du Président Hô Chi Minh, des histoires racontées par lui-même de son vivant, ainsi que par certains de ses proches et ses voisins du village Hoàng Trù à Nghê An.

Le film a été tournée principalement à Nghê An et Huê (Centre). L'enfance de l'Oncle Hô de 5 à 8 ans correspond à une période où sa famille a fait face à plusieurs incidents et difficultés, notamment lorsqu’ils ont du partir de Nghê An pour Huê. À cette époque, la conscience sociale et la maturité cognitive d’un enfant (Hô Chi Minh) est en pleine construction.

"Le film ne parle pas seulement de l'innocence et de la clarté d'esprit d'un enfant. À travers ces images, le public peut également observer les qualités de l'Oncle Hô telles que sa sagesse, sa générosité, son ardeur au travail, sa loyauté, sa lutte contre l’injustice et sa responsabilité", a déclaré le réalisateur Hô Ngoc Xum.

Selon M. Hung, ce film fait également prendre conscience aux parents de leur responsabilité dans l’éducation des enfants afin d’en faire d’honnêtes citoyens.

Texte et photo : Quang Châu/CVN