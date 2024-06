Les 76 ans de l’Appel à l’émulation patriotique du Président Hô Chi Minh au top

>> Exposition sur les mouvements d'émulation patriotique en sept décennies

>> Ouverture de l'exposition thématique sur l'émulation patriotique à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème "Vietnam - aspiration à l’ascension", l’événement a contribué à sensibiliser le public au patriotisme et à la grande solidarité nationale, en particulier parmi les jeunes, et à les encourager à se consacrer et à contribuer aux avancées dans la construction, le renouveau et l’intégration internationale de la nation.

Il présentait des chansons vantant le patriotisme, l’esprit de dévotion et la construction nationale, ainsi que des documentaires sur la guerre de résistance nationale.

Le 11 juin 1948, alors que le pays était en difficulté dans sa guerre de résistance contre les Français, le Président Hô Chi Minh lança l’Appel à l’émulation patriotique, pour encourager la nation tout entière à "éradiquer la faim, l’ignorance et les envahisseurs".

Il insista sur le lien étroit entre l’émulation et le patriotisme. Pour lui, l’émulation était synonyme de patriotisme et ceux qui participaient aux mouvements d’émulation étaient des patriotes. Aussi la valeur fondamentale de l’Appel à l'émulation patriotique est-elle le patriotisme.

Photo : Archives/VNA/CVN

S’exprimant lors du programme, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a déclaré que 76 ans se sont écoulés mais que l’appel du président Hô Chi Minh perdure, contribuant à promouvoir l’émulation patriotique parmi les Vietnamiens, même en temps de paix, pour construire une nation plus forte et plus prospère.

Ces 76 dernières années, le mot d’ordre de "relier l’émulation au patriotisme" a été mis en œuvre, devenant une méthode de direction très créative et unique du Parti afin de bénéficier au maximum de l’énorme force spirituelle et matérielle du peuple.

De nos jours, le mouvement d’émulation patriotique continue de recevoir un accueil chaleureux de la part de l’opinion publique, créant une forte motivation spirituelle pour stimuler le développement durable et construire une société de qualité, confiante en l’avenir.

VNA/CVN