Le Vietnam participe à l'UNESCO avec une nouvelle vision et une responsabilité accrue

À l'occasion de la visite officielle au Vietnam d'Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), du 27 au 29 juin, l'ambassadrice Nguyen Thi Vân Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a accordé un entretien à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Paris. Elle y a partagé des informations clés sur le rôle et les contributions du Vietnam au sein de l'organisation, ainsi que sur les récentes avancées de la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Fort de ses remarquables avancées socio-économiques obtenues au cours de près de 40 ans de Renouveau (Dôi moi), le Vietnam s’implique à l’UNESCO avec une vision internationale élargie et un sens accru des responsabilités, jouant un rôle de premier plan dans de nombreuses initiatives de l’organisation.

Selon la diplomate, le Vietnam continue de promouvoir activement ses politiques d'intégration internationale dans le cadre de l'UNESCO. Cette dynamique s'appuie notamment sur la mise en œuvre de la Directive 25-CT/TW sur le renforcement de la diplomatie multilatérale, de la Stratégie de diplomatie culturelle à l'horizon 2030, ainsi que sur les résultats des principales conférences sur la culture et les affaires étrangères tenues ces dernières années.

Le 20 juin 2025, le Vietnam a également été réélu membre du Comité intergouvernemental de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles pour la période 2025-2029, devenant ainsi le premier pays à y siéger deux mandats consécutifs. Par ailleurs, en 2024, le Vietnam a été élu membre du Comité directeur du Groupe francophone de l’UNESCO.

Le pays a également contribué activement à l’élaboration de politiques et de stratégies mondiales dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de l’information et de la communication, en participant notamment à la formulation de recommandations sur la science ouverte et l’éthique de l’intelligence artificielle. Il a soutenu l’inclusion d’un objectif spécifique sur la culture dans le programme de développement durable post-2030.

Le Vietnam a intensifié sa coopération technique et académique à travers la participation active de ses ministères, institutions et organisations aux réseaux régionaux et internationaux de l’UNESCO. Il a organisé et accueilli plusieurs événements majeurs, tels que la Conférence internationale sur la valorisation des désignations de l’UNESCO (Ninh Binh, juillet 2023) et la 8e réunion du Réseau mondial des géoparcs Asie-Pacifique (Lang Son, septembre 2024). La 32e session du Comité directeur du Programme hydrologique international pour l’Asie-Pacifique se tiendra également à Hanoï en octobre prochain.

Ces contributions, selon la diplomate, reflètent l’engagement du Vietnam envers la mission de l’UNESCO : promouvoir la paix par la compréhension mutuelle et la coopération internationale.

Elle a également noté que les relations entre le Vietnam et l’UNESCO ont connu, ces dernières années, un développement significatif, marqué par des échanges réguliers au plus haut niveau. Parmi ceux-ci figure la visite historique du Secrétaire général du Parti communiste et alors président de la République, Tô Lâm, au siège de l’UNESCO à Paris en octobre 2024 – la première visite de ce niveau depuis l’adhésion du Vietnam à l’organisation en 1976. À cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération stratégique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est aussi rendu au siège de l’UNESCO en 2021 et a récemment rencontré la Directrice générale Audrey Azoulay le 9 juin 2025 en France, en marge de la Conférence des Nations Unies sur les océans. D’autres ministres vietnamiens ont également effectué des visites de travail pour approfondir la collaboration bilatérale.

Du côté de l'UNESCO, la visite officielle d’Audrey Azoulay au Vietnam en 2022, ainsi que celles d’autres hauts représentants de l’organisation, ont contribué à renforcer les liens. Sa nouvelle visite en juin 2025 est attendue comme une étape importante de consolidation du partenariat.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a également obtenu six nouvelles désignations de l’UNESCO rien qu’en 2024, portant le total national à 72 titres, allant du patrimoine culturel et naturel aux villes créatives et apprenantes. Ces reconnaissances témoignent de l’estime de la communauté internationale pour le patrimoine et la culture du Vietnam, tout en contribuant au développement durable local et au rayonnement du pays sur la scène mondiale.

Dans le domaine de la conservation du patrimoine, le Vietnam avance sur des projets emblématiques, comme la restauration du site du palais Kinh Thiên à la citadelle impériale de Thang Long – un modèle de coopération salué par l’UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).

L’ambassadrice a enfin souligné qu’en s’ouvrant aux échanges avec d’autres pays membres au sein de l’UNESCO - lieu qualifié de "berceau de l’intelligence humaine" - le Vietnam a pu capter les grandes tendances mondiales en matière d’éducation, de science et de culture, s’inspirant des meilleures pratiques internationales pour les adapter à son propre contexte.

Le Vietnam bénéficie également de l'assistance technique de l'UNESCO pour promouvoir des objectifs clés. Parmi ceux-ci, l'éducation inclusive, la préservation des écosystèmes, le tourisme durable, la formation professionnelle, le développement des industries culturelles et le progrès scientifique et technologique sont prioritaires.

Concernant la visite d'Audrey Azoulay, l'ambassadrice a déclaré qu'il s'agissait d'un événement diplomatique majeur. Cette visite permettra au Vietnam de réaffirmer son soutien au multilatéralisme et à l'action de l'UNESCO dans un contexte mondial en mutation.

Durant cette visite, les deux parties passeront en revue la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération pour la période 2021-2025. Elles discuteront également des nouvelles orientations stratégiques pour les cinq prochaines années. Par ailleurs, des accords de coopération entre l'UNESCO et des partenaires privés vietnamiens sont prévus, notamment dans les domaines de la culture et de l'éducation.

Avec ces perspectives, la visite d'Audrey Azoulay au Vietnam vise à renforcer un partenariat global, concret et efficace entre le Vietnam et l'UNESCO. Cette collaboration renouvelée contribuera à la paix mondiale et au développement durable, tout en consolidant la position internationale du Vietnam dans cette nouvelle ère

VNA/CVN