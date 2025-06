Le pianiste français David Greilsammer reviendra faire danser ses fées et ses rêves

Le pianiste et chef d’orchestre français David Greilsammer revient au Vietnam pour un récital de piano intitulé "Fées, rêves et danses", qui aura lieu le 12 juillet au Lycée français Alexandre Yersin de Hanoï.

>> Richard Clayderman au Vietnam

>> Concert de musique classique «Jean-Louis Haguenauer et ses amis» à Hanoï

>> Au Vietnam, le pianiste français Olivier Moulin rend hommage à Gabriel Fauré

Photo : davidgreilsammer.com/CVN

Ce concert sensoriel, captivant et imaginatif promet de plonger le public dans un univers féerique à travers de grands chefs-d’œuvre de différents styles et époques, allant de Ravel à Schumann,en passant par Debussy, Gershwin et Purcell.

Conçu sous la forme d’un “palindrome”, le programme offre une sensation de voyage imaginaire continu, dans lequel le début et la fin de l’histoire se rejoignent mystérieusement. Entre beauté, émotion et folie, chaque pièce semble se refléter en miroir avec la suivante.

Au centre de ce voyage artistique exceptionnel, David Greilsammer fera découvrir au public vietnamien une création mondiale de la merveilleuse compositrice anglaise Georgie Ward, spécialement composée pour lui.

Reconnu pour ses interprétations audacieuses et ses projets innovants, David Greilsammer propose avec “Fées, rêves et danses” un moment unique où l’inspiration, l’audace et la virtuosité se rencontrent.

Ce sera la deuxième visite de David Greilsammer au Vietnam, après sa tournée de concerts à Hanoï, Huê et Hô Chi Minh-Ville l’année dernière.

Cet artiste acclamé s’est produit en soliste et comme chef d’orchestre avec des orchestres de premier plan tels que l’Orchestre symphonique de San Francisco, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo et l’Orchestre Verdi de Milan.

Son dernier album solo, Labyrinth, paru chez Naïve, où il traduit en son le rêve récurrent qu’il faisait depuis son adolescence, retrace une aventure fantastique et déroutante à travers des œuvres couvrant des siècles.

Ce récital minutieusement imaginé et construit, embarque l’auditeur dans dans son dédale pianistique intense, empli de questionnements, de turbulences et d’aventures dans une tentative ambitieuse d’un artiste réfléchi de repenser ce que peut être un récital à notre époque.

VNA/CVN