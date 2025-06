Au Théâtre Đó, le jeu des rêves et de la mémoire culturelle

Lorsque le fracas de l’eau éclate et que la lumière perce l’obscurité, le public entre dans un rêve - un espace où l’art de la marionnette cesse d’être confiné.

Photo : NDEL/CVN

Rối Mơ (Les marionnettes des rêves) est une expérimentation audacieuse, où de jeunes artistes vivent pleinement chaque instant sur scène.

Sur les rives de la baie de Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre), le Théâtre Đó est un espace imprégné de culture locale, dans lequel les jeunes artistes insufflent une âme contemporaine. Des heures d’entraînement intensif jusqu’aux moments d’extase scénique - chaque jour ici est une exploration créative, chaque spectacle un voyage à travers les songes...

L’âme du Théâtre Đó est incarnée par le spectacle des marionnettes des Rêves - une création unique réinventant l’art traditionnel vietnamien des marionnettes sur l’eau. Cette performance est aujourd’hui considérée comme un "incontournable" pour les visiteurs de la ville côtière.

Au-delà des couches visuelles envoûtantes de marionnettes des Rêves, le monde sonore est tout aussi captivant, composé par le talent de jeunes musiciens. L’orchestre mêle instruments traditionnels des peuples autochtones pour créer des rythmes bruts et envoûtants.

Photo : NDEL/CVN

À l’approche du lever de rideau, dans le silence des gradins encore vides, les artistes s’entraînent sans relâche. Avant d’incarner leur personnage sur scène, ils passent des heures à transpirer, pour que chaque mouvement, chaque souffle devienne un langage émotionnel authentique.

Il est rare de trouver un théâtre où les artistes répètent chaque jour, alors même que le spectacle est joué régulièrement depuis deux ans. Ils affinent, expérimentent, enrichissent de nouveaux détails qu’ils peuvent intégrer directement dans la représentation suivante. Car ils veulent que leur œuvre reste « vivante », pour continuer à vibrer avec leur passion.

La technique de manipulation de marionnettes reliées à des vélos via des cordes - formant des figures inspirées du jeu Tangram - est une forme de marionnette unique, exigeant coordination physique, sensibilité émotionnelle et créativité. Elle n’existe quasiment que dans Marionnettes des Rêves.

Les artistes du Théâtre Đó sont pour la plupart très jeunes. Si le théâtre a été fondé dans le but explicite de promouvoir l’art de la marionnette, sa troupe représente une énigme fascinante. Certains sont issus de formations professionnelles, mais la majorité vient des ethnies locales...

Photo : NDEL/CVN

Bien qu’ils n’aient pas tous reçu une formation classique, leur souplesse, leur coordination corporelle et leur sensibilité artistique puisées dans les traditions culturelles sont de véritables atouts. Leur spontanéité, leur simplicité, mais aussi leur puissance intérieure confère à Marionnettes des Rêves une âme singulière.

Avant chaque représentation, les artistes se tiennent la main avec détermination. Le théâtre cultive un environnement humain où chacun peut grandir, s’épanouir et s’engager durablement.

Derrière les masques folkloriques et les costumes chamarrés en brocart traditionnel, avec des accessoires faits main typiquement vietnamiens, les artistes réinterprètent avec audace et vivacité les images, les rythmes et l’esprit du patrimoine culturel.

Photo : NDEL/CVN

Un des éléments-clés de la réussite du spectacle réside dans l’architecture scénique spécifique du Théâtre Đó, qui offre un espace multidimensionnel : sur l’eau, dans les airs, sur terre et en projection.

Ces jeunes artistes ne se contentent pas de jouer : ils ravivent la mémoire culturelle - un lieu où les matières premières de la tradition sont renouvelées par le langage corporel, la musique et la scénographie contemporaine, permettant au public d’aujourd’hui de ressentir toute la profondeur de l’identité vietnamienne.

"C’est une grande fierté et une émotion immense que de voir la culture de son peuple briller sur une grande scène et être accueillie par le public", confie Van Thi Ngoc Huyên, artiste de danse contemporaine d’ethnie Cham, dont la prestation en solo a marqué les esprits grâce à une chorégraphie combinant danse aquatique et marionnette en bambou représentant le serpent sacré Naga, issu des légendes cham.

Photo : NDEL/CVN

Le spectacle est entièrement non verbal. Seules résonnent les musiques, les sons, les chants des ethnies locales. À travers des figures pleines de créativité, il reflète la vie avec humour, légèreté, mais aussi avec subtilité.

La scène du Théâtre Đó ne se limite pas à l’espace de représentation : elle est devenue un lieu d’émotion esthétique, où la culture populaire est sublimée et restituée avec ingéniosité. C’est une étape marquante dans le parcours du théâtre vietnamien vers l’affirmation de son identité dans le dialogue interculturel.

Cette vision artistique est aussi ce qui fait que les jeunes artistes aiment profondément leur théâtre et leur spectacle. Chaque représentation est pour eux un voyage de découverte - non seulement de l’art, mais aussi de leurs propres limites.

