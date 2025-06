Le PM appelle l'UNESCO à poursuivre son soutien aux dossiers du patrimoine vietnamien

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam appréciait toujours le rôle et les contributions de l'UNESCO au maintien de la paix, de la sécurité et à la promotion du développement durable dans le monde, en promouvant la coopération multilatérale dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences, de l'information et de la communication.

Il a félicité la directrice générale de l’UNESCO pour les réalisations récentes obtenues par cette organisation et l’a remercié pour son soutien et sa coopération avec le Vietnam au cours des 50 dernières années ainsi que pour les avancées positives du partenariat global, substantiel et efficace entre le Vietnam et l'UNESCO.

Andrey Azoulay a hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que membre du Comité du patrimoine mondial. Elle a affirmé que, compte tenu de son rôle et de sa position de plus en plus importants, la voix du Vietnam était essentielle pour l'UNESCO et a souhaité que le Vietnam continue à contribuer à l’organisation.

Elle a exprimé son souhait de se rendre à nouveau au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a invité la directrice générale de l'UNESCO à effecteur une visite au Vietnam au moment opportun.

VNA/CVN