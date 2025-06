Quand l’art parle à la place du son

Pas de son. Pas de voix. Mais une infinité de couleurs, d’émotions et de connexions. C’est ce que transmet "Thinh sắc" (Silence et couleurs), une exposition spéciale récemment organisée à Hanoï. L’art y devient un langage de communication entre la communauté sourde et la société, avec la volonté de promouvoir compréhension et respect envers plus de 2,5 millions de personnes sourdes au Vietnam.