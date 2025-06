Un jeune Vietnamien raconte la culture de son pays à travers le chapeau conique

Inscrit à l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville dans un cursus d’ingénieur, une voie réputée stable et prometteuse, il s’est vite rendu compte que son esprit ne s’épanouissait pas dans les logiques mathématiques et mécaniques. Ce qu’il cherchait, c’était le concret, le fait-main, la lenteur pleine de sens.

Son amour pour la culture vietnamienne s’est naturellement exprimé à travers le nón lá. La minutie héritée de sa mère est devenue la base de son processus créatif : chaque détail compte, chaque motif a une signification. En 2018, porté par l’intérêt croissant pour les costumes historiques vietnamiens, il s’est plongé dans l’étude des vêtements des dynasties passées. C’est ainsi qu’est né son premier chef-d'œuvre, intitulé Cuu Long Thông Thiên - un chapeau inspiré de l’art impérial, orné de motifs finement modelés en argile, reflétant des symboles majestueux et rares.

Progressivement, Huy a quitté les représentations impériales pour revenir à un symbole plus proche du quotidien : le nón lá. Simple mais chargé de sens, ce chapeau incarne l’âme du peuple vietnamien - rustique, modeste, résilient. Pour lui, c’est une toile idéale pour faire dialoguer passé et présent, culture et création. Depuis 2022, il insuffle à ses œuvres une esthétique mêlant tradition et modernité, reproduisant des motifs anciens tels que les tambours de bronze Dông Son, les oiseaux Lac, le soleil et les guerriers, en utilisant des matériaux recyclés comme des canettes, du papier calque ou de la toile de jute. Ses chapeaux ne sont pas seulement beaux : ils portent un message culturel fort et une conscience écologique.

Parmi ses créations les plus marquantes, le nón hoa sen - chapeau lotus - symbolise la pureté et la spiritualité vietnamienne. Chaque pétale y est pensé dans une composition harmonieuse. Un autre modèle, Mang xà - Mây nhu ý, puise dans les motifs impériaux de la dynastie Nguyên avec ses dragons à quatre griffes et ses nuages porte-bonheur. "Je réfléchis toujours à la disposition et à la densité des détails pour préserver la silhouette traditionnelle du nón lá", explique-t-il.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le jeune artiste projette de créer de nouveaux modèles, inspirés des métiers artisanaux vietnamiens : poterie, tissage de foulards, soieries… Il rêve même de recréer les coiffes royales des concubines des dynasties Lê et Nguyên. Lors d’un récent séjour à Hanoï, il a profité de ses visites dans les musées pour enrichir sa documentation. Huy ne travaille pas seul : il s’investit activement dans des communautés culturelles comme Việt phục Hội ou Đại Việt Cổ Phong, rassemblant des jeunes passionnés par la valorisation des traditions vietnamiennes à travers vêtements, symboles et rituels anciens.

Aujourd’hui, ses créations séduisent bien au-delà de son cercle d’amis. Plusieurs agences touristiques commandent ses mini-chapeaux, offerts en cadeaux originaux aux visiteurs étrangers. Peints à la main et fabriqués avec soin, ces objets sont devenus de véritables ambassadeurs de la culture vietnamienne. Pourtant, Huy reste humble : "Je ne me considère pas comme un artiste ou un designer. Mon souhait est simplement que mes créations inspirent d’autres jeunes amoureux de la culture vietnamienne, afin que nous puissions ensemble préserver et transmettre notre héritage de manière vivante et accessible", confie-t-il.

Le parcours de Tiêu Tuong Huy, semé d’incertitudes mais guidé par une passion profonde, incarne une jeunesse vietnamienne audacieuse et créative. En osant abandonner une voie académique sûre pour suivre son intuition artistique, il montre qu’il est possible de faire rayonner les traditions à travers des formes nouvelles, ancrées dans le quotidien. C’est là tout l’esprit d’une génération Z ouverte sur le monde, fière de ses racines, cherchant à raconter le Vietnam autrement - à travers un simple chapeau, porteur d’âme et d’histoire.

Texte et photos : Quang Châu/CVN