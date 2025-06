An Giang mise sur la brocatelle khmère pour séduire les visiteurs

La brocatelle des Khmers de Van Giao est désormais promue comme un produit touristique original. Sur place, les visiteurs vietnamiens comme étrangers peuvent observer de leurs propres yeux les étapes minutieuses du tissage, et même s’essayer à l’art du métier, guidés par les artisanes elles-mêmes. Ce qui les séduit, c’est l’harmonie entre tradition et modernité que l’on retrouve dans chaque motif, chaque couleur des étoffes.

Les produits de Van Giao attirent notamment des touristes venus d’Angleterre, de France, du Japon, de République de Corée, d’Australie… sous la marque “Silk Khmer”. Intégrer le tissage de brocatelle au tourisme ne permet pas seulement de préserver un patrimoine culturel traditionnel, mais contribue aussi à créer des emplois et à améliorer les revenus des populations khmères locales.

La coopérative de tissage de brocatelle de Van Giao regroupe plus de 70 foyers, soit plus de 120 membres, principalement des femmes. Elle s’oriente désormais vers le commerce qui connaît une croissance continue au fil des années. À ce jour, la coopérative permet à chacun de ses membres de gagner entre 2 et 5 millions de dôngs par mois. Par ailleurs, la brocatelle est largement commercialisée dans des localités vietnamiennes à forte population khmère, et s’exporte également vers des pays comme la Thaïlande, le Cambodge ou encore le Myanmar.

Texte et photos : Thanh Sang - Linh Thao/VNA/CVN