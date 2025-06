Le Vietnam participe à la 92ᵉ session annuelle du Comité SPS à Genève

La 92 e session annuelle du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) a débuté le 18 juin au siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, avec la participation de représentants de 166 membres de l'OMC.

>> Conférence sur les engagements en matière sanitaire et phytosanitaire à Hanoï

>> Amélioration de l’hygiène alimentaire et des contrôles SPS Vietnam - Chine

>> Le Vietnam intensifie l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

>> Vietnam - États-Unis : coopération dans le commerce des fruits via les normes SPS

La délégation vietnamienne était dirigée par le docteur Ngô Xuân Nam, directeur adjoint du Bureau SPS Vietnam relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Photo : VNA/CVN

Lors de la session thématique, les débats ont porté sur la gestion des risques liés à la résistance aux antimicrobiens (RAM) à travers les mesures SPS dans le commerce international. Cette session fait suite aux recommandations du rapport d'examen de l'Accord SPS, permettant ainsi au Comité SPS de poursuivre ses discussions et de réfléchir aux objectifs de la mise en œuvre de l'Accord SPS dans le contexte des défis et opportunités émergents, tout en s'appuyant sur la Déclaration relative aux questions SPS pour la 12ᵉ Conférence ministérielle (CM12).

Pendant la session plénière, les délégués ont examiné le rapport du Secrétariat de l'OMC sur les notifications régulières dans le domaine des marchandises (G/C/W/859), ainsi que les propositions visant à améliorer la qualité et la ponctualité des notifications. En outre, 59 préoccupations commerciales spécifiques, dont 4 nouvelles, ont été discutées.

En marge de la réunion, la délégation vietnamienne a eu plusieurs rencontres bilatérales avec des membres de l'OMC. Elle s'est entretenue avec des représentants de la délégation chinoise à Genève et de l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) pour évaluer l'utilisation du système d'enregistrement des entreprises d'importation de produits alimentaires de Chine (CIFER) en vertu du Règlement 248, dans le but d'assurer la fluidité des exportations vietnamiennes de produits agroalimentaires vers la Chine et d'éviter les blocages aux postes-frontières.

La délégation vietnamienne a également eu une séance de travail avec des représentants de la délégation japonaise afin de demander la mise en place de mesures SPS pour soutenir les entreprises produisant des nouilles instantanées contenant des produits à base de bœuf exportés du Vietnam vers le Japon.

Par ailleurs, des séances de travail bilatérales ont eu lieu avec les délégations américaine et britannique afin de clarifier certains points concernant le projet de modification de la circulaire N° 25/2016/TT-BNNPTNT, relative à la quarantaine des animaux terrestres et de leurs produits.

VNA/CVN