APEC

La 3e réunion du Conseil consultatif des hommes d’affaires se tiendra à Hai Phong

>> Le Vietnam prépare des ouvrages pour le Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc

>> Phu Quôc mobilisée pour faire de chaque habitant un ambassadeur du tourisme

Lors de cette conférence de presse, Nguyên Quang Vinh, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré qu’ABAC III et les événements connexes marqueront le début d’une série d’activités importantes pour les entreprises de la région Asie-Pacifique cette année.

Photo : VNA/CVN

L’événement réunira environ 250 délégués de 21 économies membres de l’APEC, dont les membres officiels et suppléants de l’ABAC, ainsi que des représentants d’agences de promotion commerciale, des experts économiques et des universitaires.

Les discussion porteront sur le commerce et l’investissement libres, équitables et durables, la transformation numérique et l’innovation, Renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; finance verte, croissance inclusive et développement durable ; sécurité sanitaire et chaînes d’approvisionnement face aux incertitudes mondiales ; et rôle des entreprises dans la réalisation des Objectifs de développement durable.

Les résultats d’ABAC III façonneront les recommandations politiques finales de l’ABAC qui seront soumises au dialogue des dirigeants ABAC-APEC, prévu en République de Corée en novembre. Ainsi, les discussions à Hai Phong contribueront directement à l’élaboration des politiques économiques et commerciales régionales pour les années à venir.

L’organisation de l’ABAC III constitue non seulement une opportunité diplomatique majeure pour le Vietnam, mais aussi l’occasion d’affirmer son rôle actif dans le processus d’intégration régionale et de démontrer son engagement en faveur du libre-échange et du développement inclusif et durable, valeurs fondamentales de l’APEC et de l’ABAC. Cet événement devrait également contribuer à promouvoir l’image du pays auprès de ses partenaires internationaux.

Outre le programme principal, Hai Phong organisera des échanges culturels, des activités de promotion des investissements, des visites d’entreprises locales et des expositions mettant en valeur la culture et les spécialités vietnamiennes.

L’ABAC est le mécanisme officiel de représentation du secteur des affaires au sein du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Créée en 1995 par les dirigeants de l’APEC, l’ABAC a pour mission de conseiller directement les principaux dirigeants économiques de la région sur les questions stratégiques liées au commerce, à l’investissement, à l’intégration économique, à l’innovation, au développement durable et à d’autres défis mondiaux.

VNA/CVN