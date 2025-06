Vietnam - Japon

La Semaine des produits vietnamiens s'ouvre dans la préfecture de Saitama

>> Les produits vietnamiens ont un fort potentiel d’exportation vers la Thaïlande

>> La Journée des produits vietnamiens met l'accent sur le litchi de Bac Giang

Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce visant à promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre Phan Thi Thang a expliqué que les entreprises vietnamiennes poursuivent leur transition vers un développement vert et durable, allant de la production circulaire et de l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement aux économies d'énergie et à la responsabilité sociale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Ces valeurs s'inscrivent parfaitement dans les nouvelles tendances de consommation, notamment sur le marché japonais où la qualité, la transparence et l'engagement environnemental sont des priorités absolues, a-t-elle souligné.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que la « Semaine des produits vietnamiens », organisée pour la neuvième année consécutive au Japon, témoignait de la coopération croissante entre le groupe japonais AEON et ses partenaires vietnamiens, témoignant ainsi du partenariat stratégique étroit entre le Vietnam et le Japon dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Le diplomate vietnamien a salué le rôle pionnier d'AEON dans l'accompagnement des produits vietnamiens à pénétrer au marché japonais. AEON est non seulement un partenaire stratégique, mais aussi un pont important reliant les produits vietnamiens aux consommateurs japonais grâce à son système de distribution moderne et professionnel, a-t-il souligné.

Il a exprimé l'espoir que cet événement permettra de faire découvrir aux consommateurs japonais des produits vietnamiens de haute qualité, sûrs et culturellement distinctifs, allant des produits alimentaires et de consommation aux produits biologiques et respectueux de l'environnement. Il a également souligné qu'il s'agissait d'une opportunité précieuse pour les entreprises vietnamiennes d'accéder au marché japonais, de tirer profit de son expérience, d'améliorer leur compétitivité et de poursuivre un développement durable.

La « Semaine des produits vietnamiens » de cette année marque une étape importante puisqu'elle se déroule simultanément pour la première fois dans quatre villes d'Asie : le Japon, Hong Kong (Chine), le Cambodge et la Malaisie, du 19 au 22 juin. Cet événement vise à élargir la portée du marché et à renforcer la présence des produits vietnamiens en Asie grâce au réseau de distribution mondial d'AEON.

Sur le site principal, au Japon, la « Semaine des produits vietnamiens » se déroule dans 360 supermarchés AEON et propose des centaines de gammes de produits dans diverses catégories, telles que les produits agricoles, les aliments transformés, les produits aquatiques, les textiles et vêtements, les articles ménagers, les produits de santé et l'artisanat.

L'événement de cette année propose également des plats traditionnels vietnamiens tels que le «pho» (nouilles), le «bun» (vermicelles), le pain et d'autres plats populaires de la rue, fraîchement préparés et servis dans les cuisines ouvertes des supermarchés. Parmi les produits phares, les fruits vietnamiens frais continuent de susciter un vif intérêt et une forte popularité auprès des consommateurs japonais.

VNA/CVN