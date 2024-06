Le Vietnam intensifie l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a signé le 19 juin la décision N°534 approuvant le projet "Amélioration de l'efficacité de la mise en œuvre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l'OMC et des engagements du SPS dans le cadre des accords de libre-échange".

L'objectif global du projet est d'améliorer la capacité du Vietnam dans la mise en œuvre ses obligations en vertu de l'accord SPS de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des accords de libre-échange dans les domaines du commerce des produits agricole, forestier, aquatique et des produits alimentaires internationaux.

Il vise également à améliorer la capacité de gestion, d'évaluation et d'essai pour aider les entreprises à respecter les réglementations SPS fixées par les marchés d'exportation et d'importation; à maximiser les opportunités d'investissement pour les membres de l'OMC et à élargir les marchés d'exportation pour les produits agro-sylvicoles, aquatiques et alimentaires vietnamiens.

En vertu du projet, le taux de normes nationales et de réglementations techniques sur la sécurité alimentaire, agro-sylvicole et aquatique équivalentes aux normes internationales devrait atteindre 70% d'ici 2025 et 100% d'ici 2030.

D'ici 2025, tout le personnel chargé de la sécurité alimentaire et de la gestion de la quarantaine animale et végétale recevra une formation et un portail SPS national sera créé.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a chargé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'élaborer un projet perfectionnant la structure et les fonctions du bureau SPS au Vietnam et de le soumettre aux autorités compétentes pour approbation, ainsi que les mécanismes pertinents.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement doit collaborer avec celui des Ressources naturelles et de l'Environnement et d'autres ministères et agences pour revoir les réglementations sur la gestion et la conservation de la biodiversité.

Le ministère de la Santé assumera la responsabilité principale de modifier et de compléter les réglementations en matière de sécurité alimentaire.

