Le Vietnam accueillera la 33e réunion des directeurs généraux des douanes de l’ASEAN en juin

>> Réunion du Comité mixte ASEAN - Inde

>> ASEAN : contributions du Vietnam aux efforts de renforcement des communautés

>> Lancement d’un projet d'innovation sur l'économie bleue de l'ASEAN

>> Le Vietnam se joint aux efforts pour une éducation de la petite enfance de qualité

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une conférence de presse présentant l’événement mardi 21 mai, Nguyên Thi Viêt Nga, directrice adjointe du Département de la coopération internationale du Département général des douanes du Vietnam, a déclaré que c’était la 4e fois que le Vietnam accueillait cette réunion après la première, la deuxième et la troisième en 1995, 2004 et 2014.

L’événement devrait attirer la participation d’environ 100 délégués internationaux de dix délégations douanières des pays de l’ASEAN dirigées par les directeurs généraux des douanes du du Timor-Leste en tant qu’observateur et le Secrétariat de l’ASEAN, ainsi que des dirigeants des agences douanières des pays partenaires, des organisations internationales et du secteur privé, a-t-elle ajouté.

Au menu figureront diverses questions, notamment des programmes et des solutions pour atteindre les objectifs identifiés dans le plan stratégique de développement des douanes de l’ASEAN pour 2021-2025. La priorité sera donnée à des contenus tels que l’échange de documents électroniques via le guichet unique de l’ASEAN et la mise en œuvre du système de transit douanier de l’ASEAN (ACTS).

La réunion devra permettre aux agences douanières de l’ASEAN de renforcer le dialogue et la consultation avec les partenaires de dialogue de l’ASEAN afin d’atteindre des objectifs conformes au développement économique tels que les douanes vertes, la construction d’un écosystème de données douanières, l’échange électronique de données et la gestion douanière pour le commerce électronique et rationaliser les procédures douanières pour les expéditions de faible valeur, a-t-elle indiqué.

En tant que président des douanes de l’ASEAN pour le mandat 2024-2025, le Département général des douanes du Vietnam fera tout son possible pour assumer sa responsabilité en se coordonnant activement avec d’autres pays pour mettre en œuvre une feuille de route ciblée dans les délais.

Il présentera les contenus prioritaires sur le guichet unique, ainsi que le transit et la reconnaissance mutuelle des entreprises prioritaires. Les pays seront exhortés à renforcer leurs échanges, à mettre à jour leurs informations, à partager leurs expériences et leurs enseignements afin de réduire l’écart entre les agences douanières membres.

Nguyên Thi Viêt Nga a déclaré qu’avec des contributions dans la limite de ses attributions et capacités, le Département général des douanes du Vietnam travaillera avec d’autres pays vers un objectif commun dans le processus d’intégration des douanes de l’ASEAN, contribuant à la construction d’une Communauté économique de l’ASEAN prospère et durable et à la réalisation de la devise d’"Une vision, une identité, une communauté" de l’ASEAN.

VNA/CVN