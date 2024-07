Le Vietnam partage des expériences de révision de la Constitution avec le Laos

Un séminaire scientifique sur la révision de la Constitution a eu lieu jeudi 4 juillet à Vientiane (Laos) sous la co-présidence du vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Khac Dinh, et de son homologue du Laos, Chaleun Yiapaoher.

>> Une délégation de l’Association des vétérans de Vientiane en visite à HCMinh-Ville

>> Les représentantes des Unions des femmes du Laos et du Cambodge reçues à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le vice-président de l'AN vietnamienne a partagé que l'amendement et le complément de la Constitution visaient de répondre aux exigences de développement du pays et aux attentes du peuple.

Les délégués vietnamiens ont présenté des interventions sur l'idéologie et les points de vue directeurs du Parti communiste du Vietnam dans le processus d'élaboration de la Constitution ; l'idéologie directrice du Parti sur le système politique, les principes d'organisation du pouvoir d'État, les droits de l'homme, les droits et devoirs du peuple et l'idéologie directrice du Parti sur l'appareil organisationnel stipulés dans la Constitution.

De son côté, le vice-président de l'AN lao a affirmé que le séminaire scientifique revêtait une signification importante pour l’organe législatif lao en général, ainsi que pour le Comité national de la révision de la Constitution du Laos de 2015 en particulier.

Le dirigeant lao a souligné que les expériences partagées par le Vietnam étaient des leçons importantes pour le Comité national de la révision de la Constitution du Laos de 2015, bénéficiant à la révision de la Constitution de 2015 pour qu'elle puisse avoir un contenu riche et strict en assurant l'organisation et les activités de l'appareil du Parti et de l'État lao et en veillant à servir les droits et intérêts équitables du peuple lao.

VNA/CVN