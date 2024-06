La reprise des exportations contribue à stimuler la croissance économique

Le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam au premier semestre de cette année a augmenté de 13,8% sur un an pour atteindre 188,97 milliards d'USD, a rapporté le Département du plan et des finances du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon le directeur dudit département Bùi Duy Son, la tendance positive de l'économie mondiale, avec une nouvelle augmentation des importations de marchandises de nombreux pays, est un bon signe pour les exportations du Vietnam en 2024. Il s'agit d'un facteur important qui contribue à augmenter le PIB du Vietnam à environ 6%.

L'industrie manufacturière était le principal contributeur avec une valeur combinée de 159,92 milliards d'USD, représentant 84,63% du chiffre d'affaires total des exportations et augmentant de 13,8% par rapport à la même période en 2023.

Les produits agricoles ont continué d'être un élément phare de la croissance des exportations, enregistrant une croissance de 18,8% sur un an pour atteindre un montant estimé à 18,21 milliards d'USD au cours de la période considérée.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de marchandises a été estimé à 369,59 milliards entre janvier et juin, en hausse de 16,03% sur un an, ce qui a donné un excédent commercial de 8,4 milliards d'USD.

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que le réseau d'accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 marchés avait élargi les opportunités pour les industries et les entreprises nationales de stimuler les exportations et de tirer parti des préférences tarifaires.

Le ministère prend une série de solutions pour stimuler la production, stabiliser l'offre pour l'exportation et le marché intérieur et assurer la sécurité énergétique, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'il s'est également concentré sur les solutions de marché pour promouvoir les exportations et la consommation intérieure, et contrôler efficacement les importations et la qualité des marchandises.

Selon les statistiques de la Banque mondiale, la valeur des exportations de biens et services du Vietnam équivaut à 94% de son PIB, se classant au 14e rang mondial.

Nguyên Duc Hung Linh, directeur de la société Think Future Consultancy, a déclaré que le domaine des exportations montre des signes prometteurs, notant que l'exportation est une motivation directe ayant actuellement le plus grand impact sur la croissance économique du Vietnam.

L'amélioration du pouvoir d'achat dans les pays développés a eu un impact notable sur l'économie vietnamienne. Les exportations vers les États-Unis, l'Union européenne (UE), la République de Corée et le Japon ont tous renoué avec une forte croissance, augmentant respectivement de 22,3%, 16,1%, 10,9% et 3,2%.

Des experts ont estimé qu'avec les prévisions économiques positives des marchés développés et l'augmentation des importations en provenance des États-Unis, les exportations du Vietnam devraient connaître une croissance significative au cours du second semestre 2024 et en 2025.

