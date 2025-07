Le Vietnam, moteur de la cohésion et de la coopération régionales au sein de l’ASEAN

>> Le Vietnam, facteur d’unité régionale, selon l’ambassadeur de Singapour

>> Le Vietnam démontre depuis 30 ans son engagement fort en tant que membre actif et responsable de l’ASEAN

>> Le Vietnam, moteur d’un nouvel élan économique pour l’ASEAN

Selon lui, le Vietnam s'est affirmé comme un membre actif et constructif, et a démontré son engagement fort envers les principes fondamentaux de l'ASEAN en matière de solidarité, de consensus et de résilience régionale. Son leadership s'est notamment illustré durant ses présidences tournantes, en particulier en 2020 face aux défis inédits de la pandémie.

Photo : Vietnamplus/VNA/CVN

Les contributions du Vietnam à la construction de la communauté de l'ASEAN, à l'intégration économique et à la diplomatie proactive dans les forums régionaux et mondiaux sont hautement appréciées par les pays membres. Le Vietnam joue également un rôle clé dans l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI), visant à réduire les écarts de développement entre les pays membres du bloc. L'ambassadeur a salué la création du Forum du futur de l'ASEAN en 2024 à l’initiative du Vietnam, un projet stratégique pour façonner une ASEAN unie, résiliente et tournée vers l'avenir.

Selon lui, le Vietnam a joué un rôle important dans la promotion de la construction de la communauté de l'ASEAN sur les trois piliers : politique-sécurité, économie et culture-société.

Du point de vue de l'Indonésie, le Vietnam est un partenaire précieux pour façonner une ASEAN plus cohésive, plus réactive et plus axée sur les personnes. Au fil des ans, l'Indonésie et le Vietnam ont renforcé leur coopération sur les priorités de l'ASEAN, telles que la sécurité maritime, l'intégration économique, le développement durable et la lutte contre le changement climatique.

Derry Aman a souligné l'engagement des deux pays à maintenir l'unité de l'ASEAN, en particulier dans le contexte de tensions géopolitiques croissantes. En Mer Orientale, les deux pays soutiennent le règlement pacifique des différends conformément au droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

L'ambassadeur a aussi souligné le potentiel de coopération bilatérale dans des domaines stratégiques tels que les énergies renouvelables, la transformation numérique, la sécurité alimentaire et l'agriculture, l'économie maritime durable, la sécurité maritime et les industries de haute technologie. En outre, les deux pays disposent également d'un fort potentiel de coopération dans la recherche, l'innovation et le développement industriel.

À l'échelle régionale, l'Indonésie et le Vietnam peuvent œuvrer ensemble pour renforcer les capacités de l'ASEAN à faire face aux défis émergents tels que l'économie numérique, la transition numérique et l'économie verte. L'Indonésie souhaite également que le Vietnam poursuive son rôle actif au sein de l'ASEAN, notamment en appuyant la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.

Alors que l'Indonésie et le Vietnam continuent d'approfondir leur partenariat au sein de l'ASEAN, l'Indonésie souhaite renforcer davantage leur coopération, dans l'intérêt des peuples des deux pays et pour une Asie du Sud-Est plus pacifique et prospère.

VNA/CVN