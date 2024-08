Le Vietnam mettra en œuvre avec succès les objectifs du XIIIe Congrès national du PCV

La directrice générale de l'Agence d’information nationale de Cuba (ACN), Edda Diz Garcés, s'est dite confiante que le SG du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, continuerait à maintenir l'unité et la solidarité, et mettrait en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés lors du XIII e Congrès national du PCV, tout en promouvant les bonnes et exemplaires relations traditionnelles entre les Cubains et les Vietnamiens.

S’agissant des priorités de la politique étrangère du Vietnam dans les temps à venir mentionnées par le dirigeant vietnamien, Edda Diz Garcés a souligné qu'il s'agissait d'un point de vue stratégique qui renforcerait certainement la position du Vietnam sur la scène internationale en tant que point de référence dans défense d'un environnement international pacifique, du multilatéralisme et de l’intégration pour le développement. Cela est inestimable dans un monde confronté à une crise multidimensionnelle et qui a cruellement besoin d’équilibre, d’équité, de raison et d’échanges sur une base plus égalitaire.

Concernant la lutte contre la corruption au Vietnam, Edda Diz Garcés a déclaré que les efforts anti-corruption du Vietnam étaient nécessaires et devraient continuer à être développés. Selon elle, le Vietnam est un exemple en matière de lutte contre la corruption. Grâce à cela, le Vietnam a obtenu des résultats en matière de développement national durable dans tous les domaines.

En ce qui concerne les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV, pour devenir d'ici 2030 un pays en développement doté d'une industrie moderne et figurer dans le groupe des pays à un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, Edda Diz Garcés a estimé qu'avec le renforcement continu de la solidarité au sein du PCV et du gouvernement, avec un système politique complet, transparent, solide et performant, et en poursuivant l'héritage des dirigeants précédents, le Vietnam connaîtrait certainement le succès.

Elle a cité que récemment, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait exprimé son impression du taux de croissance économique au Vietnam malgré les difficultés de la région, affirmant qu'il s'agissait d'un résultat des politiques définies par le PCV et ses dirigeants qui continuaient de mettre en œuvre les enseignements du Président Hô Chi Minh visant à rendre le pays plus beau et plus puissant chaque jour.

