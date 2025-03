Le Vietnam met l'innovation scientifique au cœur de son développement socio-économique

Le Vietnam a fait le bon choix en se fixant pour objectif de faire du développement scientifique et technologique, ainsi que de l'innovation, un moteur principal de son développement socio-économique.

C'est ce qu'a affirmé le Dr. Grigori Troubnikov, académicien de l'Académie des sciences de Russie et directeur de l'Institut unifié de recherche nucléaire (JINR) à Doubna, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA). Cette interview portait sur la résolution N°57 du Bureau politique du Parti concernant les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam connaît une croissance économique rapide, bénéficie d'une population importante, d'une situation géographique favorable et de conditions climatiques propices. Selon le Dr Troubnikov, le pays a le potentiel de prospérer sur divers plans, notamment économique, scientifique, technologique et éducatif. Il a également souligné que la coopération internationale est essentielle au développement des sciences nationales.

Selon lui, ce mécanisme de coopération est très bénéfique tant sur les plans économique qu'intellectuel, chaque pays y contribuant. La conjugaison de ces contributions crée un formidable potentiel intellectuel, partagé par tous. Les publications, inventions et technologies du JINR sont rendues publiques auprès des communautés scientifiques du monde entier, ce qui est très utile pour le Vietnam et les autres pays membres du JINR, a-t-il ajouté.

Il a particulièrement mis en avant la coopération entre le Vietnam et la Russie, précisant que le partenariat bilatéral dans le domaine scientifique avait pris un nouvel élan grâce à l'approbation par le gouvernement vietnamien de la création d'un centre de technologie nucléaire.

L'Institut de Doubna y a activement participé, notamment en concevant des équipements très complexes pour des domaines tels que la médecine, la biologie, la recherche fondamentale et les nouveaux matériaux, a-t-il indiqué.

Grâce aux échanges de délégations au cours des trois dernières années, les deux parties sont désormais en mesure de collaborer sur ce projet. Le Dr. Troubnikov a indiqué que ce projet façonnerait l'avenir des sciences vietnamiennes pour les 30 à 40 prochaines années.

Il a également souligné que, bien que le projet soit encore en phase de conception, les scientifiques vietnamiens à Doubna se préparent activement et renforcent leurs compétences pour mener à bien les tâches qui leur seront confiées.

Enfin, il a exprimé l'espoir que le centre soit construit d'ici un à deux ans, avec la participation de la société russe Rosatom. Il a ajouté que d'ici là, 20 à 30 membres du personnel, formés à Doubna et dotés d'une expérience pratique, seront prêts à contribuer au développement de leur pays.

Actuellement, une trentaine de scientifiques vietnamiens travaillent à l'Institut de Doubna, un nombre en forte augmentation depuis l'année dernière. L'institut devrait en accueillir près de 20 autres dans un avenir proche.

VNA/CVN