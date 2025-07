Championnat d’Asie de pencak silat : maintenant, à eux de jouer

Le 9 e Championnat d’Asie de pencak silat 2025, organisé conjointement par la Fédération mondiale de pencak silat (PERSILAT), l’Autorité vietnamienne des sports et le Comité populaire de la province de Hà Tinh, a débuté vendredi 25 juillet au gymnase sportif de Hà Tinh.

>> Thu Nghia, une valeur sûre du pencak silat vietnamien

>> Le pencak silat vietnamien vise haut après son triomphe à Abou Dhabi

Photo : VNA/CVN

Cette année, le tournoi rassemble près de 400 athlètes et entraîneurs venus de 10 pays asiatiques : le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde, le Laos, Singapour, l’Indonésie, les Philippines, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Les concurrents se disputeront 32 médailles réparties dans les deux principales catégories : combat et performance.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de la province de Hà Tinh, Duong Tât Thang, a souligné qu’accueillir cet événement était à la fois un honneur et une occasion de mettre en valeur la richesse culturelle et le dynamisme de la province.

Le responsable souligné l’engagement fort de Hà Tinh en faveur de la santé publique et du sport d’élite, soulignant que le tournoi reflète la détermination de la province à accroître son rayonnement sportif.

Le secrétaire général de la PERSILAT, Teddy Suratmadji, a souligné l’importance du tournoi, soulignant que depuis 2018, le pencak silat a lancé le programme "Road to the Olympics", dont l’un des critères est d’étendre le réseau des fédérations de pencak silat dans le monde entier.

Photo: VNA/CVN

Pencak silat est un art martial indonésien qui se décline en quelque 800 variations, selon les régions et les environnements. Mais dans tous les cas, il reste davantage orienté sur la défense que sur l’attaque.

Dans certaines formes de combat, tout le corps participe aux mouvements et aux prises. Dans d’autres, les sportifs combattent avec des armes, ou alors ils font des mouvements s’apparentant à de la danse.

Selon les données du Championnat du monde de pencak silat organisé à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), l’Asie compte le plus grand nombre de fédérations membres et le Vietnam figure également parmi les trois premiers pays au monde en termes de nombre de médailles.

VNA/CVN