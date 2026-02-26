Le Vietnam livre le plus grand moment de l’histoire du football féminin asiatique

Le parcours du Vietnam vers la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 s’est enrichi d’une nouvelle victoire, élue plus grand moment de l’histoire de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC, illustrant comment une seule campagne peut transformer la donne pour une nation.

Photo : AFC/CVN

L'exploit historique a été classé numéro un parmi neuf épisodes marquants sélectionnés par la Confédération asiatique de football (AFC) comme emblématiques de la croissance, du suspense et du rayonnement mondial du football féminin sur le continent.

Dans le cadre d’une campagne promotionnelle pour la Coupe d’Asie 2026 en Australie en mars, l’AFC a invité les supporters à visionner neuf moments vidéo emblématiques, à voter pour leur préféré et à répondre à une question de culture générale éphémère testant leurs connaissances sur la compétition. Le concours en ligne s’est déroulé du 30 janvier au 20 février.

Les résultats ont montré que le moment de 2022 intitulé "Le Vietnam défie les pronostics" a recueilli le plus grand nombre de votes, avec 24%.

L’Australie, qui a remporté son premier titre asiatique en 2010, a terminé deuxième avec 23%, suivie par la Thaïlande, qui a marqué l’histoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2014, avec 11%.

Dans un clip de 35 secondes, l’AFC a mis en avant les buts les plus remarquables, les actions décisives et les moments clés de l’équipe du Vietnam lors du tournoi de 2022, qui servait également de qualification pour la Coupe du monde 2023.

Éliminée en quarts de finale, l’équipe vietnamienne a dû disputer un barrage à trois pour se qualifier. Sous la direction de Mai Duc Chung, l’équipe a inscrit des buts cruciaux sous une pression intense, remportant deux victoires décisives contre la Thaïlande et le Taipei chinois lors des barrages et se qualifiant ainsi pour sa première Coupe du monde féminine.

Cette performance a révélé le Vietnam sur la scène internationale et a marqué un tournant dans l’histoire du football vietnamien.

Cette reconnaissance est une source de motivation supplémentaire pour Mai Duc Chung, le plus âgé sélectionneur national au monde, et ses joueuses, qui se préparent pour la Coupe d’Asie 2026 en Australie.

Pour leur dixième participation consécutive à la phase finale, le Vietnam affrontera l’Inde, le Taipei chinois et le Japon dans le groupe C, respectivement les 6, 7 et 10 mars.

VNA/CVN