La badiste Thu Huyên signe la plus forte progression au classement mondial

La jeune Vietnamienne Nguyên Thi Thu Huyên, joueuse de badminton, a été reconnue par la Fédération mondiale de badminton (BWF) comme la joueuse de simple féminine ayant connu la plus forte progression au monde au cours de l’année écoulée.

Photo : BWF/CVN

Fin 2025, la jeune badiste originaire de Hai Duong a stupéfié la scène continentale du badminton grâce à des performances exceptionnelles lors des Bangladesh International Series et du Bangladesh International Challenge, avant même de fêter ses 15 ans le 20 janvier.

Lors de ces tournois, Thu Huyên a brillamment vaincu des adversaires classées parmi les 500 meilleures mondiales, dont beaucoup étaient bien plus âgées et expérimentées.

Ses résultats remarquables lui ont permis de faire une ascension fulgurante au classement BWF en simple dames. Entre mi-décembre et fin décembre 2025, Thu Huyên a grimpé de 714 places, passant de la 1042e à la 328e position mondiale - la plus forte progression annuelle jamais enregistrée en simple dames durant cette période.

Depuis, elle n’a participé à aucun autre tournoi international et a légèrement reculé à la 334e place mondiale. Néanmoins, ce léger recul ne saurait occulter l’immense potentiel de cette jeune Vietnamienne talentueuse.

La jeune fille est actuellement la quatrième joueuse vietnamienne la mieux classée en simple dames. Thuy Linh (22e mondiale) domine le classement national, suivie de Vu Thi Trang (138e) et Bùi Bich Phuong (321e).

Ces trois joueuses sont nettement plus âgées que Thu Huyên, Bùi Bich Phuong, la plus jeune, ayant déjà 19 ans.

Si elle continue à bénéficier d’une telle ascension, Thu Huyên devrait devenir une nouvelle star du badminton vietnamien, marchant sur les traces de sa compatriote Nguyên Thuy Linh.

VNA/CVN