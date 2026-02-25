Le Vietnam affrontera le Bangladesh avant son match de qualification pour la Coupe d’Asie

La Fédération vietnamienne de football (VFF) a annoncé la tenue d’un match amical international entre le Vietnam et le Bangladesh dans le cadre des Journées FIFA en mars.

Ce match amical dont le lieu restant à confirmer est prévu le 26 mars, avant le match crucial du Vietnam contre la Malaisie pour les qualifications de la Coupe d’Asie des nations de football 2027.

Le Bangladesh occupe actuellement la 180e place du classement FIFA (janvier 2026), loin derrière le Vietnam. Cette rencontre est considérée comme un test abordable pour le sélectionneur Kim Sang-sik, qui devrait en profiter pour expérimenter différentes tactiques et peaufiner son effectif avant le match retour crucial contre la Malaisie, au troisième tour des qualifications pour la Coupe d’Asie 2027.

Lors de leurs deux derniers matchs, le Bangladesh a fait match nul 2-2 contre le Népal en amical et a battu l’Inde 1-0 en qualifications pour la Coupe d’Asie. L’équipe sud-asiatique ne compte actuellement aucune star évoluant dans les principaux championnats nationaux asiatiques.

Le Vietnam doit se réunir à Hanoi le 17 mars, après la 16e journée de la V-League. La sélection pourrait inclure des joueurs vietnamiens récemment naturalisés ou évoluant à l’étranger, tels que Dô Hoàng Hên, Dô Phi Long et Patrik Lê Giang.

L’équipe de Kim Sang-sik disposera d’environ une semaine pour préparer le match contre le Bangladesh avant d’affronter la Malaisie le 31 mars.

