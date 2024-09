Les mesures de défense commerciale, le bouclier qui protège la production nationale

Pour empêcher la concurrence déloyale des marchandises importées conformément aux réglementations légales et aux engagements internationaux, le secteur de l'industrie et du commerce se concentre sur la mise en œuvre de la décision du Premier ministre N°1659 du 2 octobre 2021 sur le projet "Améliorer la capacité de défense commerciale dans le cadre de la participation aux accords de libre-échange de nouvelle génération" pour protéger les produits nationaux de la vague de marchandises importées.

Selon les experts, au cours du temps passé, les mesures de défense commerciale contre les marchandises importées ont protégé les industries manufacturières nationales et assuré des emplois à des centaines de milliers de travailleurs.

À long terme, de telles mesures aideront l'économie à ne pas être totalement dépendante des importations, apportant stabilité et meilleure résilience aux impacts et chocs extérieurs.

Le Vietnam entretient des relations de libre-échange avec 60 partenaires commerciaux grâce à la signature de 16 accords de libre-échange (ALE), y compris des accords de nouvelle génération tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). Pour les produits nationaux, la plupart des droits de douane ont été réduits à zéro, faisant du Vietnam l'un des pays les plus ouverts au monde.

Certaines industries manufacturières nationales ne sont pas en mesure de s'adapter à une concurrence complexe, voire malsaine, après avoir suivi la feuille de route avec les principaux partenaires commerciaux. Cela comprend le dumping et l'obtention de subventions pour les marchandises importées de pays étrangers.

Par conséquent, avec l'augmentation des taxes à l'importation, les mesures commerciales correctives appliquées ont contribué à augmenter les recettes du budget de l'État, le montant collecté atteignant des milliers de milliards de dôngs.

Chu Thang Trung, directeur adjoint du Département de l'Autorité des mesures commerciales correctives du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que la mise en œuvre des réductions tarifaires dans le cadre des engagements pris dans les ALE a ramené les taux de taxes d'importation préférentielles spéciales à des niveaux très bas, avec de nombreuses lignes fiscales à 0%.

La tendance à la protection commerciale dans de nombreux pays, ainsi que les coûts élevés des intrants et du transport ont entraîné des pertes dans de nombreuses industries manufacturières en raison des marchandises importées.

Les statistiques montrent qu'à ce jour, le Vietnam a mené 29 enquêtes de défense commerciale, dont 20 affaires antidumping, une affaire antisubvention, deux affaires anti contournement et six affaires de défense.

Le ministère a également publié la décision N°1535/QD-BCT sur l'enquête antidumping sur les produits en acier galvanisé originaires de Chine et de la République de Corée (code de l'affaire : AD19).

Chu Thang Trung a également souligné qu'à la fin du mois de juillet, le ministère avait publié la décision N°1985/QD-BCT sur l'enquête antidumping sur certains produits en acier laminé à chaud originaires d'Inde et de Chine, sur la base d'une demande déposée par les fabricants nationaux.

Il a déclaré qu'en plus des avertissements croissants sur les risques des enquêtes de défense commerciale contre les exportations vietnamiennes, le ministère a encouragé l'application de mesures de défense commerciale raisonnables conformément aux engagements internationaux contre la concurrence déloyale.

Nguyên Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration et de défense commerciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a souligné que dans de nombreux cas de défense commerciale, les entreprises qui intentent des poursuites demandant l'application de mesures commerciales correctives, en particulier de mesures antidumping, sont bien préparées et disposent d'outils et de preuves conformes aux exigences légales.

Cependant, selon l'avocat Nguyên Thanh Hà, président de SBLaw, l'utilisation de mesures commerciales correctives par les entreprises vietnamiennes pour empêcher l'entrée de marchandises importées au Vietnam est encore limitée.

Il a expliqué que la plupart des entreprises et des associations n'ont pas beaucoup d'expérience dans le lancement d'enquêtes de défense commerciale. De plus, pour appliquer des mesures commerciales correctives, les entreprises doivent avoir de l'expérience dans la conduite d'enquêtes ainsi que dans la préparation de données et d'arguments précis à soumettre aux agences d'État compétentes.

Partageant ce point de vue, de nombreux experts estiment que les poursuites en défense commerciale ne sont pas seulement un jeu de chaque entreprise mais de l'ensemble de l'industrie nationale de production de produits connexes.

Lorsqu'elles s'engagent sur le terrain de jeu mondial, les entreprises doivent se soutenir mutuellement, dans le but de créer des avantages nationaux et de promouvoir des intérêts économiques similaires.

