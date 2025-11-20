Éducation, un levier stratégique pour l’avenir

La Une du numéro 47 nous invitait à rencontrer Quàng Thi Xuân, directrice adjointe de l’École primaire semi-internat des minorités de Muong Lan, située dans une commune particulièrement défavorisée du district frontalier de Sôp Côp, dans la province montagneuse de Son La (Nord). Cette éducatrice chaleureuse apparaissait entourée de ses élèves lors d’une leçon en pleine nature.

>> Le Vietnam fait du personnel éducatif le pilier de son développement

>> Une réforme salariale structurante dès 2026

Cette image saisissante mettait en lumière le travail quotidien, exigeant et souvent harassant d’une enseignante, mais aussi d’une cadre éducative transmettant avec dévouement son savoir à la jeunesse. Ses élèves lui accordent une confiance immense ; elle représente pour eux un repère, une lumière dans un environnement difficile et précaire.

En Une, la pédagogue portait fièrement les vêtements traditionnels de sa minorité Thai, reconnaissables à la bande noire traversant un chemisier orné de motifs argentés évoquant des coquillages. Sérénité et professionnalisme illuminaient son visage.

Elle savait sans doute que son pays redoublait d’efforts pour améliorer les conditions du corps enseignant, qu’il soit public ou privé.

Le 16 juin 2025, l’Assemblée nationale a adopté une loi fondamentale, N°73, composée de 9 chapitres et 42 articles, qui entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026. Ce texte marque une avancée décisive dans la valorisation des professionnels du secteur éducatif : il instaure un cadre juridique complet et garantit le respect de l’honneur et de la dignité des personnels.

Son article 12 introduit une réforme structurelle des appellations professionnelles. À compter de 2026, les fonctions seront définies selon les exigences et la nature des missions à chaque niveau d’enseignement. Les rémunérations, désormais alignées sur les plus hauts standards de la fonction publique, seront fondées sur le poste occupé et l’efficacité du travail.

La loi prévoit également un ensemble de dispositifs de soutien visant à améliorer les conditions de travail et de vie dans le secteur : formation continue, perfectionnement et suivi régulier de la santé.

Il me reste à souhaiter à Mme Xuân, ainsi qu’à toutes les autres enseignantes – Xuân, Thuy, Loan ou Minh, avec qui j’ai eu le privilège de travailler et d’échanger depuis 35 ans - une merveilleuse Fête des enseignants, le 20 novembre.

Hervé Fayet/CVN