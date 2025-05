Deux jours de deuil national en hommage à l’ancien président Trân Duc Luong

Un deuil national sera observé les 24 et 25 mai en hommage à l’ancien président Trân Duc Luong, décédé le 20 mai à l’âge de 88 ans. La mise en berne des drapeaux et la suspension de toutes les activités de divertissement public pendant ces deux jours ont été ordonnées par une dépêche officielle émise par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.