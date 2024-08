La Thaïlande attire les investisseurs vers le corridor économique oriental

>> La Thaïlande accélère son programme d'économie d'énergie

>> La Thaïlande vise à attirer plus de 40 millions de visiteurs en 2025

>> Thaïlande - un point positif sur le marché mondial de l'or

Photo : Reuters/CVN

Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre du Commerce, Phumtham Wechayachai, a déclaré le 14 août qu'il tiendrait bientôt une réunion avec le conseil d'administration de l'EEC pour approuver le nouveau paquet de privilèges avant de l'envoyer au Cabinet pour approbation.

Le conseil envisagera également d'approuver davantage d'investissements pour améliorer l'infrastructure de l'EEC, a-t-il noté.

Une source du bureau de l'EEC a déclaré que le paquet couvrira les privilèges fiscaux et non fiscaux, comme l'éligibilité à une exonération de l'impôt sur les sociétés de 1 à 15 ans en fonction des conditions d'investissement. Les entreprises qui ne sont pas éligibles à cette exonération peuvent néanmoins bénéficier d'une déduction de l'impôt sur les sociétés de 50% pendant 1 à 10 ans à condition d'avoir investi dans la zone EEC.

Les entreprises éligibles à l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 8 ans maximum peuvent bénéficier de déductions fiscales pendant 1 à 5 ans une fois la période d'exonération expirée. De plus, lorsque la période d'exonération est terminée, les investisseurs peuvent invoquer des pertes accumulées jusqu'à 5 ans pour demander des déductions fiscales. Ils peuvent également invoquer des coûts de transport, d'électricité et d'eau à hauteur du double du montant pour calculer les déductions fiscales.

Du 1er janvier 2023 au 12 juillet 2024, le Bureau de l’EEC a invité avec succès 109 investisseurs à investir dans les cinq secteurs ciblés, à savoir la médecine et le bien-être, le numérique, l'automobile moderne, l'économie biocirculaire et verte (BCG), ainsi que l'aviation et la logistique.

VNA/CVN