Le Vietnam et le Mexique célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations

L'établissement des relations diplomatiques entre le Mexique et le Vietnam, moins de trois semaines après la victoire du 30 avril 1975, fut un acte politique et une preuve éloquente de la profonde solidarité internationale du Mexique envers le peuple vietnamien, alors engagé dans la construction d'un pays pacifique, indépendant et autosuffisant.

Photo : VNA/CVN

Fernando González-Saiffe, directeur général pour l'Asie-Pacifique au ministère mexicain des Affaires étrangères (SRE), a fait cette déclaration lors de la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de ces relations (19 mai 1975), organisée par l'ambassade du Vietnam au Mexique.

Le diplomate mexicain a rappelé qu'en étant l'un des premiers pays d'Amérique latine à établir des liens diplomatiques avec le Vietnam, le Mexique avait envoyé un message fort : son soutien au droit du peuple vietnamien à l'autodétermination et à l'indépendance nationale.

Selon lui, l’amitié entre le Vietnam et le Mexique s’est renforcée progressivement au cours des cinq dernières décennies, devenant un exemple de coopération internationale sur de nombreux plans. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum l’a également affirmé lors de sa rencontre avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en novembre 2024, déclarant que le Mexique souhaite approfondir ses relations avec le "peuple héroïque" du Vietnam.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a évoqué le soutien précieux du Mexique au Vietnam immédiatement après la guerre, affirmant que le Vietnam n’oubliera jamais ce geste noble d’un pays ami.

Depuis cette étape fondatrice, les relations bilatérales n’ont cessé de se développer, fondées sur la confiance politique, l’amitié, une coopération sincère et le respect mutuel. Elles ont progressé dans tous les domaines, avec des résultats concrets.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays entretiennent un dialogue régulier et efficace à travers des mécanismes tels que les consultations politiques entre vice-ministres des Affaires étrangères et le Comité mixte sur l’économie, le commerce et l’investissement. Ils coopèrent et se soutiennent mutuellement au sein d’organisations et de forums internationaux et régionaux comme les Nations unies et l’APEC, a précisé l’ambassadeur Nguyên Van Hai.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné la forte croissance du commerce bilatéral ces dernières années, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP).

Avec une croissance annuelle moyenne de 10 à 15%, le commerce bilatéral devrait atteindre plus de 15 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 27,5% par rapport à 2023.

Le Mexique est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial du Mexique au sein de l’ASEAN.

Selon l’ambassadeur Nguyên Van Hai, les réalisations remarquables de la coopération bilatérale constituent une base solide pour approfondir encore les liens entre les deux pays. Après 50 ans de relations, il est temps pour les deux parties d’envisager de porter leurs relations à un niveau supérieur : d’abord vers un partenariat global, puis un partenariat stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement commun.

Lors de la cérémonie, Pedro Vázquez González, président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés mexicaine, a rappelé l'importance de l'établissement rapide des relations diplomatiques par le Mexique. Dans le contexte difficile de l'après-guerre au Vietnam, ce geste fut un symbole d'amitié et de solidarité entre deux peuples partageant des idéaux progressistes, saluant une amitié durable, forgée sur 50 ans de coopération.

Pour le Parti Travailliste (PT), membre de la coalition gouvernementale mexicaine, le Parti communiste du Vietnam est bien plus qu'un allié : il incarne la résilience et la dignité dans un monde en mutation, et demeure une source d'inspiration pour les peuples épris de paix à travers le monde.

La cérémonie, qui s'est déroulée à l'ambassade du Vietnam au Mexique, a également offert aux invités l'occasion de découvrir la cuisine vietnamienne, des spectacles d'art traditionnel et une exposition photographique sur le pays et son peuple.

VNA/CVN