Assemblée nationale : vers une réforme majeure des administrations locales

Dans le cadre de sa 9ᵉ session, le 23 mai, l’Assemblée nationale a tenu des discussions en groupe pour évaluer la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et budgétaire pour 2024, ainsi que d’examiner les performances économiques des premiers mois de 2025.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné les défis liés au contexte économique mondial et à la restructuration administrative en cours.

Le plus haut législateur a noté que les quatre premiers mois de 2025 ont été marqués par un environnement économique mondial difficile, avec une baisse du pouvoir d’achat et des ventes dans plusieurs grandes économies. Au Vietnam, des ajustements organisationnels sont en cours depuis février-mars, au sein du gouvernement et des organes centraux, avec une préparation active à la réorganisation des administrations locales.

Photos : VNA/CVN

Parmi les attentes majeures du public figurent la révision de la Constitution de 2013, de la Loi sur l’organisation du gouvernement local, ainsi que d’autres textes juridiques liés à la réorganisation administrative. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale devrait approuver en juin des résolutions sur la réorganisation des unités administratives de niveau communal, avant de soumettre à l’Assemblée nationale une proposition de fusion des unités administratives de niveau provincial.

Ces amendements constitutionnels et la résolution sur la fusion des unités administratives provinciales devraient être adoptés le 24 juin 2025, pour une entrée en vigueur au 1er juillet. Les localités auront jusqu’au 15 août 2025 pour finaliser leur réorganisation.

Trân Thanh Mân a souligné l’importance de ces mesures pour une gouvernance efficace en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité, avec pour objectif une croissance économique de plus de 8% en 2025 et à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les quatre premiers mois de 2025 ont été marqués par une stabilité macroéconomique, une inflation maîtrisée, des taux de change stables et des taux d’intérêt en baisse, favorisant ainsi les entreprises. Les prêts au secteur des produits forestiers et aquatiques ont atteint 60.000 milliards de dôngs, avec un objectif d’extension à 100.000 milliards. Les exportations et l’agriculture ont connu une bonne dynamique, tandis que le tourisme a enregistré une forte croissance avec 7,67 millions de visiteurs internationaux. Les recettes budgétaires ont dépassé 944.000 milliards de dôngs, soit 48% de l’objectif annuel.

Pour les mois à venir, le président de l’Assemblée nationale a appelé à accélérer le décaissement des investissements publics, à promouvoir la science, la technologie et la transformation numérique, à stimuler les exportations et à améliorer le bien-être social. Il a réaffirmé l’engagement de l’Assemblée nationale à accompagner le gouvernement dans la réforme institutionnelle et législative, au service du développement économique national.

VNA/CVN