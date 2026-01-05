Vietnam et Indonésie, moteurs de l’intégration économique régionale

L’année 2026 s’ouvre alors que l’ASEAN se prépare à mettre en œuvre le Plan stratégique de la Communauté économique de l’ASEAN (AEC) pour 2026-2030, dans un contexte mondial instable, riche en opportunités mais aussi en défis.

Photo : AP/VNA/CVN

Dans ce cadre, le rôle du Vietnam et de l’Indonésie - deux piliers de l’Asie du Sud-Est, qui viennent de célébrer les 70 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1955-2025) - revêt une importance particulière. Grandes économies à forte portée politico-stratégique dans la région, les deux pays sont à la fois des partenaires bilatéraux clés et des moteurs centraux de l’intégration économique de l’ASEAN.

Cette analyse est développée dans l’étude intitulée "Vietnam and Indonesia’s Contributions to the ASEAN Economic Community", publiée dans l’édition spéciale Policy Brief - Vietnam & Indonesia du Centre d’études de l’Asie du Sud-Est (CSEAS) d’Indonésie.

Selon les auteurs, le Vietnam et l’Indonésie figurent parmi les principales économies de l’ASEAN, contribuant largement au PIB régional, au commerce intra-ASEAN, à l’attraction des investissements et à l’intégration des chaînes d’approvisionnement régionales.

L’Indonésie, premier marché de consommation de l’ASEAN, constitue un pôle domestique stratégique, tandis que le Vietnam s’affirme comme un centre dynamique de production et d’exportation, profondément intégré aux chaînes de valeur mondiales. Cette complémentarité - grand marché riche en ressources d’un côté, pôle manufacturier compétitif de l’autre - favorise la réalisation des objectifs fondamentaux de l’AEC, notamment la libre circulation des biens, des services, des investissements et de la main-d’œuvre qualifiée au sein de l’ASEAN.

L’étude souligne que le Vietnam et l’Indonésie figurent parmi les pays les plus actifs dans la mise en œuvre des engagements de réduction tarifaire et non tarifaire dans le cadre de l’AEC.

Les auteurs constatent également que le Vietnam et l’Indonésie coordonnent régulièrement leurs positions au sein des forums économiques de l’ASEAN, afin de promouvoir un modèle d’intégration "ouverte mais équilibrée".

L’étude met en exergue en outre le rôle des deux pays dans le renforcement de la résilience de l’AEC face aux crises mondiales.

À l’occasion du 70e anniversaire des relations Vietnam - Indonésie, les auteurs estiment que le renforcement de la coordination politique entre ces deux piliers sera déterminant pour la mise en œuvre réussie du Plan stratégique de l’AEC pour 2026-2030.

VNA/CVN