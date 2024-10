Pêche INN : le Vietnam renforce la surveillance maritime et les sanctions

Lors d'une téléconférence entre le Comité directeur national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les ministères et localités, tenue le 25 octobre, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, qui est également président du comité directeur, a fixé une date limite claire : d'ici le 20 novembre, tous les navires "trois N", à savoir qui sont pas correctement enregistrés, ne possèdent pas de permis de pêche ou de certifications d'inspection, doivent être retirés.

Photo : VNA/CVN

Sur la base des données locales identifiant ces "navires fantômes", la marine, les garde-côtes, les garde-frontières et les forces de surveillance des pêches doivent lancer une campagne d'inspection complète pour les éliminer complètement, a-t-il déclaré.

Des solutions

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en coordination avec les ministères, les agences et les autorités locales, a été chargé d’adopter des solutions techniques pour gérer les violations liées au système de surveillance satellitaire des navires (VMS). Les sanctions en cas de non-respect doivent être sévères, notamment la confiscation des biens, des navires ou même des licences des capitaines. Des ajustements saisonniers des réglementations sont également envisagés pour améliorer leur efficacité.

Les Services provinciaux et municipaux de l'agriculture et du développement rural doivent travailler avec les agences d’enregistrement pour établir des normes strictes pour l’inspection et l’enregistrement des navires de pêche. Les informations sur les membres d’équipage doivent être intégrées à la base de données nationale sur la population pour assurer une surveillance complète.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a été chargé de collaborer avec les autorités locales pour rédiger des réglementations qui clarifient les responsabilités des organisations, des individus et des entreprises impliqués dans la vente et l’exportation de produits halieutiques d’origine inconnue, appliquant ainsi plus rigoureusement les règles de pêche INN.

Photo : VNA/CVN

Engagement fort du gouvernement



De plus, des mécanismes visant à encourager le respect des normes INN par les pêcheurs devraient être mis en place, a-t-il déclaré. Le ministère a également été chargé de proposer des améliorations dans les principaux ports de pêche afin d'améliorer la capacité de gestion des navires et le volume des prises, en particulier pour les produits halieutiques transformés destinés à l'exportation.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên a fait état de progrès significatifs dans la lutte contre la pêche INN après quatre cycles d'inspection de la Commission européenne (CE), à savoir le renforcement du cadre juridique, l'installation du système de surveillance des navires (VMS), la création de la base de données nationale sur la pêche (VNFishbase) et la réglementation des importations de fruits de mer dans le cadre de l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port (PSMA). L'application de la loi et les sanctions pour les violations ont également été intensifiées.

La CE a reconnu l'engagement politique fort du Vietnam, en particulier les orientations et la surveillance décisives fournies par le gouvernement, a-t-il déclaré.

Avec ces mesures robustes en place, le Vietnam est prêt à réaliser des progrès décisifs dans la lutte contre la pêche illégale, la sauvegarde de son écosystème marin et le respect des normes internationales.

VNA/CVN