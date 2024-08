Le PM demande d’accélérer l’avancement du projet de ligne de 500 kV - circuit 3

Dans l'après-midi du 13 août, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion en ligne et en présentiel avec des ministères et branches et les provinces de Nghê An et Hà Tinh (Centre) sur la mise en œuvre du projet de ligne de 500 kV - circuit 3 (de Phô Nôi, province de Hung Yên au Nord à Quang Trach, province de Quang Binh au Centre).

C'est la cinquième fois au cours des sept premiers mois de l’année que le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion pour examiner la situation, éliminer les difficultés et les obstacles afin de promouvoir la mise en œuvre de ce projet.

Le projet de ligne de 500 kV- circuit 3 de Quang Trach - Phô Nôi, s'étend sur environ 519 km de long, traverse 9 provinces et nécessite un investissement total d'environ 22 000 milliards de dôngs (874,8 millions d'USD), avec 4 projets composants. Le projet a débuté en janvier 2024.

Le Premier ministre a souligné que la ligne jouait un rôle très important, permettant d’augmenter l'approvisionnement en électricité du Nord, de fournir une ressources d’électricité stable pour la production et la vie des habitants et des entreprises.

Selon le dirigeant, malgré l'ampleur des travaux et la construction menée dans des conditions climatiques difficiles, le projet a jusqu'à présent réalisé un grand volume de travail... Cependant, afin d'achever toute la ligne, conformément au plan, il nécessite une concentration continue.

Saluant et appréciant les ministères, les secteurs, les localités et les habitants, en particulier le Groupe électrique du Vietnam, dans la mise en œuvre du projet, le Premier ministre leur a demandé de mobiliser les ressources humaines et les équipements de construction ; d’effectuer les tests de fonctionnement ; d’assurer l'hygiène de l'environnement, de la circulation... dans les endroits où est mis en oeuivre le projet.

Il a attribue des tâches spécifiques à chaque ministère, branche, localité et unité, tout en demandant aux forces de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement pour mener à bien leurs tâches.

Les localités continuent de mobiliser les ressources humaines pour participer aux tâches dans le cadre du projet ; d'accorder une grande attention à la vie et à l'emploi des personnes ayant cédé leurs terres pour le projet. La Police locale doit assurer la sécurité et l'ordre sur les chantiers de construction et lors des opérations du projet dans l’avenir.

Le ministère de l'Intérieur doit proposer des récompenses aux organisations et aux individus ayant des réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre du projet. Les agences médiatiques augmentent la communication sur la situation et les résultats de la mise en œuvre du projet et aussi saluent les efforts de tous les unités participantes.

