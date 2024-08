Le SG et président Tô Lâm préside la réunion périodique des dirigeants clés

Dans la matinée du 6 août, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam, les principaux dirigeants se sont réunis pour évaluer les résultats des travaux de juillet et fixer les tâches clés d'août, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm.

C’est la première réunion des dirigeants clés après que Tô Lâm a été élu secrétaire général du Parti visant à maintenir la routine de travail des dirigeants clés.

Étaient présents à la réunion le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le permanent du Secrétariat du Parti, Luong Cuong.

La réunion a convenu d'évaluer qu'en juillet, le Comité central du Parti s'était concentré sur la résolution de nombreuses questions majeures et importantes concernant l’édification et l'organisation du Parti ; sur le développement socio-économique ; sur la défense, la sécurité et les affaires étrangères ; sur les politiques sociales, en particulier les mesures visant à aider les personnes dans les zones touchées par des catastrophes naturelles et des tremblements de terre...

En général, les objectifs et les tâches fixés par le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat, le gouvernement et l'Assemblée nationale en juillet ont tous été atteints.

En particulier, après le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat ont organisé ses funérailles nationales de manière solennelle et minutieuse. Immédiatement après, le Comité central du Parti a tenu une réunion pour élire le secrétaire général pour le XIIIe mandat afin d'assurer la direction et l'administration continues du pays, garantissant le principe d’une direction globale, efficace et efficiente du Parti.

Lors de la réunion, le secrétaire général et président Tô Lâm a cité un certain nombre de tâches sur lesquelles l'ensemble du Parti et du système politique devraient se concentrer dans les temps à venir, comme notamment : se concentrer sur les tâches restantes d'ici la fin de 2024 et proposer des solutions et mesures pour les réaliser rapidement et efficacement ; poursuivre les préparatifs du Xe Plénum du Parti ; déployer le Résumé de questions théoriques et pratiques au Vietnam durant 40 ans de mise en œuvre du Renouveau.

Pour la tâche de développement socio-économique, il est nécessaire de se concentrer sur l'élimination des difficultés, des obstacles et des goulots d'étranglement afin de créer des mécanismes favorables permettant aux entreprises de disposer des conditions nécessaires au développement, à l'investissement et aux activités commerciales ; de promouvoir une production plus efficace.

Les principaux dirigeants ont discuté, donné des avis et des orientations pour résoudre de nombreux autres problèmes importants du pays dans les temps à venir.

