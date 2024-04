Le Vietnam fait valoir le financement du développement durable

Le Vietnam a mis en avant la mobilisation, l’utilisation et la gestion du financement des programmes de développement durable lors du Forum sur le financement du développement du Conseil économique et social (ECOSOC).

>> Des représentants de la jeunesse vietnamienne à un forum à l'ECOSOC

Photo : VNA/CVN

Le forum a discuté du 22 au 25 avril au siège de l’ONU, à New York, de la science, de la technologie et de l’innovation comme moyens de renforcer les capacités de financement des programmes de développement durable

Il s’est penché sur la question relative aux cadres intégrés de financement nationaux et a abordé les moyens de se préparer à la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), prévue en 2025 en Espagne.

Le forum a attiré la participation du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, du président de l’Assemblée générale de l’ONU, Dennis Francis, ainsi que des dirigeants des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le représentant vietnamien Nguyên Hoàng Nguyên, ministre conseiller et chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, souligné l’importance de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud, trilatérale et quadripartite dans le partage d’expérience, de technologie et de capitaux permettant aux pays du Sud de déployer l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Il a appelé les pays développés à mettre pleinement en œuvre leur engagement à consacrer 0,7% de leur revenu national brut (RNB) aux aides publiques au développement (APD) et à contribuer 100 milliards d'USD chaque année pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique.

Le diplomate a affirmé que les capitaux publics et les ressources privées jouent ensemble un rôle important dans la réponse aux besoins de financement du développement et de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Après quatre jours de discussion, les pays ont approuvé le document final du forum, affirmant leur engagement à poursuivre les efforts pour mobiliser les ressources financières pour le développement, encourager et promouvoir la participation du secteur privé, renforcer la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité, de la gestion de la dette et tirer parti des progrès scientifiques, technologiques et d’innovation au service du développement durable.

Le Vietnam a publié son Rapport d’examen national volontaire des ODD en 2023 et met en œuvre sa Stratégie nationale sur le changement climatique jusqu’en 2050. En 2025, le pays accueillera le 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et des objectifs mondiaux 2030 (P4G).

VNA/CVN