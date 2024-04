Agence Vietnamienne d'Information : les meilleurs articles de 2023 mis à l'honneur

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a tenu le 25 avril la cérémonie annuelle de remise des Prix de la presse 2023 au siège de l’agence de Hanoï. L'événement a honoré des travaux journalistiques exceptionnels et a reconnu le dévouement des journalistes de la VNA sur toutes les plateformes médiatiques. Le Courrier du Vietnam a reçu un prix A, deux C et un prix d'encouragement.

>> Les lauréats des prix de presse de la VNA à l’honneur

>> Un prix de presse encourage la réduction des débris plastiques marins

>> Agence Vietnamienne d'Information : les meilleurs articles de 2021 mis à l'honneur

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a déclaré qu'en 2023, la VNA avait produit environ 370.000 articles d'information, soit en moyenne plus de 1.000 par jour. Parmi eux, seulement 0,02% ont été sélectionnés et récompensés, démontrant le processus de sélection méticuleux de chaque membre des jurys préliminaires et finaux.

Elle a félicité les auteurs des œuvres primées, tant au pays qu'à l'étranger, pour avoir capturé des événements importants, s'être penchés sur des questions sécuritaires et sociales urgentes et avoir reflété les efforts exceptionnels de l'ensemble du système politique au cours d'une année où le Vietnam a dû faire face à des "vents contraires".

Photo : VNA/CVN

De telles informations, a-t-elle déclaré, ont eu un impact positif sur la société, ont renforcé la confiance du public dans le Parti et ont renforcé le rôle et la position du pays sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, elle a lancé le Prix de la presse VNA 2024, soulignant que cette année était cruciale alors que le Vietnam s'efforce d'atteindre les objectifs définis dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, qui offre aux journalistes de la VNA des opportunités à explorer dans leurs reportages, tant au Vietnam qu'à l’étranger.

Photo : BTG/CVN

Lors de la cérémonie, des prix ont été décernés à 69 œuvres exceptionnelles, dont 6 A, 15 B, 20 C et 28 prix d’encouragement dans différentes catégories, ainsi que six prix spécialisés. Le Courrier du Vietnam a reçu un prix A, deux C et un prix d'encouragement.

VNA/CVN