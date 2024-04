Promouvoir la vulgarisation de la technologie blockchain et de l'IA

L'Académie vietnamienne de la blockchain et de l'innovation en IA (ABAII) a fait ses débuts mercredi 24 avril lors du Forum annuel sur la blockchain et l'intelligence artificielle (IA).

>> Le système de traçage d'origine basé sur la blockchain iTrace247 fait ses débuts en mars 2023

>> Ouverture de la Semaine de la blockchain Vietnam 2023

>> Blockchain : surmonter le stéréotype de la "technologie de comptoir"

Photo : My Anh-Cva/CVN

L'ABAII vise à former et à vulgariser la technologie Blockchain et l'IA pour un million de personnes d'ici 2030. En particulier, environ 100.000 étudiants de 30 universités à travers le pays seront dotés des dernières connaissances dans ce domaine à travers diverses activités telles que des séminaires, des formations, des concours de programmation (hackathon), des concours de création d'idées (idéathon) et des visites universitaires (Unitour 2024) pour les étudiants, etc.

Dào Trung Thanh, directeur adjoint de l'ABAII, a déclaré que l'Unitour s'était tenu dans cinq universités de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang au cours des deux derniers mois, apportant des connaissances utiles sur les applications de la blockchain et de l'IA en fonction des besoins et envies de chaque université avec des sujets d'intérêt tels que l'économie numérique et la finance, l'analyse des données bancaires et les opportunités de carrière.

Photo : CTV/CVN

L'ABAII a attribué à l'Université du commerce extérieur, à l'Académie bancaire, à l'Université des sciences et technologies de Hanoï, à l'Université d'architecture de Dà Nang et à l'Institut de technologie des postes et télécommunications, chacune 50 bourses pour promouvoir l'universalisation de la blockchain et de l'IA dans la communauté des étudiants vietnamiens en technologie.

VNA/CVN