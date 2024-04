Hô Chi Minh-Ville

De nombreux experts à une conférence internationale d'arbitrage

L'événement avait pour objectif de créer un forum permettant aux experts et aux praticiens de partager les expériences pratiques de leurs entreprises et de leurs pays dans la résolution des différends dans le secteur de la construction. Il s'agissait également d'une occasion pour eux de se connecter et de rechercher de futures opportunités de coopération.

Co-organisée sur deux jours, les 25 et 26 avril, par l'Association vietnamienne de droit de la construction (SCLVN), le Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC) et la Faculté de droit international de l'Université de droit de Hô Chi Minh-Ville (Ulaw), en plus des principales activités, les unités accompagnant la conférence ont également organisé 10 événements parallèles portant sur une variété de sujets liés à l'arbitrage et aux litiges en matière de construction.

La conférence a attiré la participation de près de 200 représentants d'agences de gestion de l'État, d'associations professionnelles du secteur de la construction, d'organisations d'arbitrage et de règlement des différends au Vietnam et dans la région, ainsi que de représentants d'entreprises, de cabinets d'avocats et d'établissements de formation. Parmi eux, plus de 40 experts nationaux et internationaux de premier plan, dotés d'une expertise approfondie et d'une riche expérience pratique, étaient présents, aux côtés de 17 sponsors et d'autres unités de soutien.

S’exprimant lors de l'événement, le vice-président permanent et secrétaire général de VIAC, Vu Anh Duong, a souligné que le Vietnam connaissait un développement explosif dans le domaine de la construction et des infrastructures, mais qu'il ne fallait pas ignorer les défis et les opportunités dans ce domaine potentiel et dynamique. Il a ajouté qu'au VIAC, environ 20% des nouveaux cas chaque année étaient liés aux activités de construction (y compris les litiges relatifs aux infrastructures et aux investissements) et représentaient plus de 90% de la valeur annuelle totale des litiges. Il a également souligné que la résolution des litiges d'arbitrage dans le domaine de la construction, en particulier pour les grands projets d'infrastructure, nécessitait une expertise et une expérience approfondies. VIAC s'est engagé à coordonner et à résoudre des différends complexes dans divers domaines, notamment les différends dans les secteurs de la construction et des infrastructures au Vietnam.

Vu Anh Duong a conclu en soulignant : "Avec le désir de créer un forum pour partager et échanger des connaissances et des expériences pratiques, le comité d’organisation espère que les participants tireront parti des opportunités de réseautage offertes par HICAC 2024, participeront activement et échangeront des connaissances et des expériences précieuses tout en établissant de nouvelles relations de coopération".

Un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est

Selon l'évaluation de nombreux experts nationaux et étrangers, le Vietnam est un pays en développement et la demande dans le secteur de la construction reste donc énorme. Au cours de la prochaine décennie, ce sera l’un des marchés les plus intéressants et dynamiques d’Asie du Sud-Est. Dans le contexte de la croissance de l'économie du pays, le secteur de la construction est considéré comme l'un des domaines clés, avec de nombreuses avancées et changements récents. Cependant, parallèlement à son évolution, les litiges survenant dans ce domaine ne cessent d’augmenter. Selon les statistiques du VIAC, les litiges dans le domaine de la construction ont considérablement augmenté en 2023 par rapport à la période précédente, se classant au quatrième rang des domaines litigieux acceptés pour résolution au VIAC. En ce qui concerne l'ampleur et la nature, on peut dire que les différends qui surviennent dans ce domaine sont pour la plupart de grande envergure et comportent de nombreux développements et détails complexes. Ces litiges proviennent de nombreuses causes, dont certaines incluent des litiges liés à des problèmes de conception, de conseil et des demandes d'indemnisation en raison du retard dans l'avancement des travaux et de la mauvaise qualité, ainsi que de la résiliation du contrat...

Lors de HICAC 2024, un sujet principal sur les “Contrats FIDIC et le système de droit civil” a été présenté par Christopher Seppälä, un expert de premier plan en matière de résolution des litiges dans le domaine de la construction internationale. Suite à cette présentation, les intervenants de la séance plénière aborderont d’autres sujets tels que les “Conflits de droit civil et de collusion dans la loi des contrats internationaux de construction : témoignages d'arbitres internationaux” et “Confidentialité et transparence dans l'arbitrage international de la construction : partage depuis les centres d'arbitrage”.

De plus, de nombreuses sessions approfondies ont également été organisées dans le cadre de HICAC 2024, notamment sur “Certaines dispositions pouvant provoquer des conflits dans les contrats de construction internationaux”, “Intersection des traditions juridiques dans l'arbitrage international”, “Expériences d'utilisation d'experts en arbitrage de construction”, “Troisième partie de procédure d'arbitrage”...

