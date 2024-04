Des représentants de la jeunesse vietnamienne à un forum à l'ECOSOC

Une délégation de cinq représentants de la jeunesse vietnamienne participe au Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) 2024, qui se déroule du 14 au 22 avril, aux États-Unis.

Photo : Công Tuong/VNA/CVN

Lors de l'événement, les délégués se concentrent sur le thème du forum lié au développement durable de l'ECOSOC 2024 sous le thème "Consolider l'agenda 2023 sur le développement durable et l'éradication de la pauvreté dans le contexte mondial de crise : déployer efficacement des mesures durables et créatives".

Il s'agit d'une opportunité pour les jeunes de nombreux pays de dialoguer et de partager des initiatives afin de promouvoir le programme de développement de la jeunesse aux niveaux national, régional et mondial.

Selon les prévisions, Nguyên Ngoc Luong, secrétaire permanent du Comité centrale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, prononcera un discours sur la participation des organisations de jeunesse vietnamiennes à la résilience à la crise climatique.

La délégation vietnamienne travaillera également avec la mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, l'ambassade du Vietnam à Washington, à l’Educational Testing Service-ETS (Service d’évaluation éducatif) et l'Association des jeunes et des étudiants vietnamiens à New York.

VNA/CVN