Événements de transformation numérique pour le secteur bancaire prévus en mai

Photo : VNA/CVN

Cette initiative s'aligne sur les objectifs du Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec une vision jusqu'en 2030, visant à propulser le Vietnam vers une économie et une société numériques, a déclaré le directeur général du département des paiements de la BEV, Pham Anh Tuân, lors d'une conférence de presse à Hanoï, le 25 avril.

Un séminaire thématique aura lieu pour la première fois, avec des présentations d'experts financiers et technologiques de premier plan de géants tels que Google, IBM, Fidelity, SAP, qui constituera un moment fort.

Les participants peuvent également explorer 16 stands d'exposition présentant les derniers produits, services et technologies des banques, des intermédiaires de paiement et des entreprises technologiques.

De 2020 à 2022, la BEV s’est régulièrement classé parmi les ministères et agences dans l’indice institutionnel numérique.

À l'heure actuelle, environ 77,41% des adultes vietnamiens possèdent un compte bancaire, avec plus de 35 millions de comptes de paiement et environ 14,9 millions de cartes ouvertes via la méthode électronique Know Your Customer (eKYC) actuellement opérationnelle.

L’année 2023 a été marquée par un essor des transactions de paiement mobile, avec une augmentation de 59,86% en volume et de 12,73% en valeur. Les paiements par code QR ont également connu une croissance explosive, avec une augmentation de 242,46% en volume et de 157,2% en valeur par rapport à l'année précédente.

Les deux premiers mois de cette année ont enregistré une croissance annuelle significative des activités de paiement autre qu'en espèces et de banque numérique, avec des transactions de paiement sans espèces augmentant de 59,6% en volume et de 32,73% en valeur. Les transactions bancaires par Internet ont également connu une croissance impressionnante, augmentant de 51,60% en volume et de 23,88% en valeur. Les transactions bancaires mobiles ont, augmenté de 63,24% en volume et de 33,43% en valeur. Les paiements par code QR ont continué à dominer, avec une augmentation phénoménale de 846,41% en volume et une augmentation stupéfiante de 1.146,14% en valeur.

VNA/CVN