Le Vietnam fait partie des destinations où les touristes indiens souhaitent retourner

L'enquête "Return Visitor Ranking" d'Agoda a révélé que 67% des voyageurs indiens interrogés ont déclaré vouloir revenir dans leurs destinations préférées pour leur cuisine, leur facilité de voyage et leur prix abordable. 58% des voyageurs réguliers ont visité leurs destinations préférées entre une et trois fois au cours de la dernière décennie.

Selon Krisha Rathi, directrice d'Agoda pour l'Asie du Sud et les Maldives, ce classement indique que pour les voyageurs indiens, la Thaïlande, le Vietnam et Bali (Indonésie) ne sont pas seulement des destinations mais aussi des expériences qu'ils désirent revivre.

L'enquête souligne également l'importance de l'hospitalité, trois voyageurs indiens sur dix notant que les habitants sympathiques sont un facteur clé dans leur décision de revenir.

Pour les voyageurs asiatiques, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam sont devenus les principales destinations qu'ils souhaitent revisiter. La facilité de voyage est la principale motivation de 44% des voyageurs asiatiques souhaitant retourner dans leurs destinations préférées.

L'enquête a été menée via la plateforme Agoda du 1er au 19 août, auprès de plus de 4.000 participants de dix marchés, dont l'Indonésie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Taïwan (Chine), la Thaïlande et le Vietnam.

VNA/CVN